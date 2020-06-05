Улан-Удэ, , 05:34 — REGNUM В Бурятии 4 июня зарегистрирован одиннадцатый по счёту летальный случай смерти среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, скончавшейся женщине было 43 года.

Она была госпитализирована в стационар 21 мая, семь суток провела в реанимации, из них четыре — на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

«У пациентки имелась терминальная хроническая почечная недостаточность, в течение 9 лет находилась на заместительной почечной терапии методом гемодиализа», — добавили в штабе.

Напомним, по ситуации на 4 июня число подтверждённых случаев в республике составило 1681. Как сообщало ИА REGNUM, более тысячи человек к настоящему моменту выписаны из больниц с выздоровлением.

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