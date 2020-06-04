Москва, 4 июня 2020, 17:53 — REGNUM Повышенный «оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на предстоящие дни в связи с сильными ливнями. Об этом сообщается 4 июня на сайте Гидрометцентра России.
Как уточняется, «оранжевый» уровень означает, что «погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба».
Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях действует на период до 12:00 субботы, 6 июня.
Напомним, ранее сегодня научный руководитель Гидрометцентр России Роман Вильфанд сообщил, что на предстоящей неделе проливные дожди в Москве сменятся 30-градусной жарой.
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