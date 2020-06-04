Чебоксары, , 17:27 — REGNUM В Чувашии скандальный кордодром для детей, который несколько лет строится в Новочебоксарске, будет достроен и запущен в 2021 году. Об этом сегодня, 4 июня, заявил врио главы республики Олег Николаев в ходе рабочей поездки в Новочебоксарск, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Руководитель республики заехал на кордодром, чтобы лично проверить, что там сейчас происходит и при необходимости подключиться к решению возникающих вопросов. В настоящее время выбран подрядчик, который в ближайшее время приступит к обустройству дренажа на площадке. Данные работы будут проведены за счёт благотворительных средств, выделенных Чебоксарской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро»). Энергетики перечислили 290 тыс. рублей. Также идёт поиск других спонсоров, занимаются детальной проработкой проекта.

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«После того, как в этом году будут проведены подготовительные работы, мы на следующий год обязательно найдем возможности довести все предусмотренные проектом мероприятия до конца, чтобы на следующий год дети получили современный кордодром», — заявил Олег Николаев.

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Как сообщало ИА REGNUM, кордодром строился для юных авиамоделистов и предназначен для запуска кордовых моделей самолётов, которые конструируют и изготавливают сами дети. Земельный участок под кордодром был выделен в 2012 году, однако начало строительства сопровождалось скандалами и судебными тяжбами, в которые были втянуты и журналисты. Затем стройка была «заморожена».

В марте 2020 года один из авиамоделистов опубликовал видеообращение к врио главе Чувашии Олегу Николаеву с просьбой вмешаться в ситуацию, и поставить в деле о строительства кордодрома «жирную точку». Уже через неделю после того, как руководитель республики поднял данный вопрос на совещании в правительстве, дело сдвинулось, нужные документы оформлены, были начаты предварительные работы. Однако из-за пандемии сроки были сдвинуты.

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Напомним, Олег Николаев назначен врио главы республики 29 января 2020 года.

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