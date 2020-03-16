Чебоксары, , 15:47 — REGNUM Дело о кордодроме в чувашском Новочебоксарске, строительство которого началось восемь лет назад, но затем было «заморожено», завершается победой детей-авиамоделистов. После обращения к врио главы Чувашии Олегу Николаеву и последующего поручения муниципальный участок был передан для оперативного управления «для занятий с кордовыми моделями». Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 16 марта, в пресс-службе руководителя Чувашии по итогам планёрки в правительстве. На решение вопроса, который «не решался» несколько лет, новочебоксарским чиновникам потребовались сутки.

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Дело о строительстве кордодрома обсуждается вторую планёрку подряд. 10 марта Олег Николаев поручил «в кратчайшие сроки» решить вопрос, поднятый девятиклассником из Новочебоксарска о судьбе недостроенного кордодрома. Через неделю, 16 марта, глава администрации Новочебоксарска Ольга Чепрасова отчиталась, что 11 марта «зарегистрировано право оперативного управления на земельный участок для занятий с кордовыми моделями».

«Держите ситуацию на контроле. В случае необходимости я готов в любое время подключиться, поучаствовать в этой деятельности», — подчеркнул Олег Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта врио главы Чувашии Олег Николаев в прямом эфире отвечал на вопросы пользователей социальных сетей — всего поступило более 1,2 тыс. обращений. В том числе к первому лицу республики от имени новочебоксарских детей-авиамоделистов обратился девятиклассник Даниил, попросив «поставить жирную точку» в деле о строительстве кордодрома, который был многолетней мечтой детей. Вопросы, обозначенные в обращении, руководитель республики поднял на планёрке в правительстве, поручив решить их в максимально короткие сроки. Олег Николаев также заявил о личной готовности выехать на место в случае необходимости.

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