Саратов, 4 июня 2020, 17:09 — REGNUM В Саратовской области даже после третьего этапа снятия ограничений не планируют отменять масочный режим, сообщила замглавы регионального управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева в ходе ежедневного брифинга в минздраве для СМИ.
В ближайшее время придется носить защитные средства в магазинах, транспорте и других общественных местах.
Журналистов интересовал вопрос отмены масочного режима в июне-июле и какой должен быть уровень заболеваемости, чтобы такое решение было принято.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительством Саратовской области принято решение о выплате семьям умерших от коронавирусной инфекции по 50 тыс. рублей.
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