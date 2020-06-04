Саратов, , 17:09 — REGNUM В Саратовской области даже после третьего этапа снятия ограничений не планируют отменять масочный режим, сообщила замглавы регионального управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева в ходе ежедневного брифинга в минздраве для СМИ.

В ближайшее время придется носить защитные средства в магазинах, транспорте и других общественных местах.

Журналистов интересовал вопрос отмены масочного режима в июне-июле и какой должен быть уровень заболеваемости, чтобы такое решение было принято.

« Уровень заболеваемости для принятия такого решения не обозначен. Обозначено только состояние заболеваемости, достижение определенных показателей. Но даже третий этап снятия ограничительных мероприятий не предполагает полной отмены масочного режима. Режим сохранится в общественных местах, общественном транспорте и при помещении закрытых организации и учреждений », — разъяснила представитель Роспотребнадзора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительством Саратовской области принято решение о выплате семьям умерших от коронавирусной инфекции по 50 тыс. рублей.

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