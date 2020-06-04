Саратов, 4 июня 2020, 17:09 — REGNUM В Саратовской области даже после третьего этапа снятия ограничений не планируют отменять масочный режим, сообщила замглавы регионального управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева в ходе ежедневного брифинга в минздраве для СМИ.

В ближайшее время придется носить защитные средства в магазинах, транспорте и других общественных местах.

Журналистов интересовал вопрос отмены масочного режима в июне-июле и какой должен быть уровень заболеваемости, чтобы такое решение было принято.

«Уровень заболеваемости для принятия такого решения не обозначен. Обозначено только состояние заболеваемости, достижение определенных показателей. Но даже третий этап снятия ограничительных мероприятий не предполагает полной отмены масочного режима. Режим сохранится в общественных местах, общественном транспорте и при помещении закрытых организации и учреждений», — разъяснила представитель Роспотребнадзора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительством Саратовской области принято решение о выплате семьям умерших от коронавирусной инфекции по 50 тыс. рублей.

Читайте также: В Саратовской области семьям умерших от COVID-19 выплатят по 50 тыс. рублей