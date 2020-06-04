Саратов, , 12:55 — REGNUM Правительством Саратовской области принято решение о выплате семьям умерших от коронавирусной инфекции по 50 тыс. рублей. Выделение единовременного пособия предусмотрено одному из членов семьи лица, который проживал на территории региона и скончался в период с 1 марта по 31 октября 2020 года.

На данное пособие смогут претендовать супруг или супруга, которые находятся в зарегистрированном браке с умершим, родители или усыновители умершего, дети, в том числе усыновленные.

Оперативный штаб при областном правительстве информирует, что обращаться за пособием необходимо в течение трех месяцев после смерти родственника.

Для получения единовременной выплаты следует подать заявление и необходимые документы в управление социальной поддержки населения по месту жительства либо в минтруда и соцзащиты Саратовской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области на 4 июня умершими от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией числятся 35 человек.

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