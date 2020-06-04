Махачкала, , 16:33 — REGNUM Новая партия гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом от члена Совета Федерации Сулеймана Керимова прибыла в Дагестан 4 июня. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города Дербента, уроженцем которого является сенатор.

Напомним, ранее Керимов закупил и выслал в Дагестан медицинское оборудование, препараты, а также средства индивидуальной защиты для медработников на общую сумму свыше 1,5 млрд рублей. Нынешняя гуманитарная партия стала третьей с начала пандемии.

Сегодня в аэропорт Махачкалы из Объединенных Арабских Эмиратов прибыл самолет МЧС России, на борту которого девять дезинфицирующих рамок (боксов), пять тонн дезинфицирующей жидкости, более 60 коробок иммуностимулирующего сиропа. Для распределения в медучреждения Дагестана весь груз будет передан благотворительному фонду социально-экономического развития «Я люблю Дербент».

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