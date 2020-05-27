Дербент, Дагестан, , 12:03 — REGNUM Все врачи, медсестры и санитарки, работающие с пациентами с COVID-19 и пневмонией в дагестанском Дербенте, получат премии от члена Совета Федерации Сулеймана Керимова. Каждому из медиков будет начислено по 10 тыс. рублей, сообщил на своей странице в Instagram глава города Хизри Абакаров.

«Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов принял решение выдать всем работникам Дербентской центральной городской больницы и Дербентской станции скорой помощи, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией и пневмонией, премию в размере 10 тыс. рублей», — написал Абакаров.

Он отметил, что список сотрудников, работающих в «красной зоне», был запрошен у руководителей медучреждений. От себя и от сенатора Керимова мэр Дербента поблагодарил всех медиков, которые, по его словам, ежедневно спасают жизни горожан.

Позже, в другой публикации, Абакаров сообщил, что премии от Керимова также получат работники бригад скорой помощи из Дагестанских Огней и Дербентского района. Они, как отмечается, также подчиняются Дербентской межрайонной станции скорой помощи и зачастую отрабатывают вызовы по Дербенту.

Читайте также: Дагестан получил от Керимова медоборудование и лекарства на 1,5 млрд рублей

Читайте развитие сюжета: В Уфе сотрудники РКБ им.Куватова стали донорами «антиковидной» плазмы