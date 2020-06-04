Стокгольм, , 15:55 — REGNUM Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на 20 человек. Такие данные 4 июня обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Об этом 4 июня сообщила шведская газета Aftonbladet.

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли уже 4 562 человека. Их число увеличилось на 20 человек за последние 24 часа. Количество инфицированных составляет 41 883 человека. За сутки были выявлены 1 080 новых случаев заражения.

По состоянию на 4 июня 2 143 человека с тяжелой формой протекания COVID-19 получили или до сих пор получают экстренную медицинскую помощь в палатах интенсивной терапии.