Екатеринбург, , 15:18 — REGNUM В Тугулыме (Свердловская область) задержали по подозрению во взяточничестве замглавы администрации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по региону.

Ранее, в марте 2020 года был задержан глава администрации Тугулыма Сергей Селиванов, после этого — глава финансового управления Татьяна Володина. Теперь силовики задержали нового чиновника на территории.

По версии следствия, пять лет назад задержанный получил крупную взятку от предпринимателя. Должностное лицо пообещало содействовать в вопросе выплат за недостроенный объект. Следователи продолжают расследование по заведённому уголовному делу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было заведено уголовное дело на главу Тугулыма. Чиновника тоже подозревают во взяточничестве.

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