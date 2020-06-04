Стокгольм, , 14:22 — REGNUM В результате организованных массовых протестов, прошедших в Стокгольме вечером 3 июня, произошли стычки с полицией. Теперь же правоохранители сообщают, что по прошествии данных беспорядков будет организовано тщательное расследование, так как столкновения с силами правопорядка были засняты с помощью полицейских дронов. Об этом 4 июня сообщила шведская газета Aftonbladet.

Вечером 3 июня в самом центре Стокгольма организованная акция в поддержку американских протестов против полицейского насилия, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда в результате «механической асфиксии» при его задержании американскими полицейскими, переросла в настоящие массовые беспорядки. Участники демонстрации, борющиеся против «полицейского насилия», оказались сами не прочь прибегнуть к жестокости по отношению к полицейским. В стражей правопорядка протестующие кидали камни, кирпичи и другие предметы.

Участники массовых беспорядков даже попытались пробиться через полицейские кордоны к Королевскому дворцу, символу шведских монархов, расположенному в самом сердце Стокгольма, после чего в происходящее были вынуждены вмешаться силы королевской гвардии и оттеснить зачинщиков столкновений.

Теперь же столичная полиция дает понять участникам происходившего, что внимание правоохранителей будет направлено не только на нарушение установленных в связи с пандемией коронавируса ограничений на проведение публичных мероприятий, но и на откровенные акты насилия, когда в полицейских летели камни и кирпичи. К счастью для полиции, все правонарушения, а в некоторых случаях и явные преступления, были зафиксированы с помощью дронов.

«Люди объединили свои силы с целью нападений на полицейских и стражей правопорядка, и мы собираемся это все отследить», — завил Тоуэ Хэгг, пресс-секретарь полиции.