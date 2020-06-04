Брюссель, , 14:16 — REGNUM За прошедшие 24 часа на территории Бельгии от COVID-19 умерли 28 пациентов. Об этом 4 июня рассказали в кризисном штабе бельгийского минздрава.

Также сообщается, что в результате этого общее число скончавшихся от COVID-19 в стране теперь составляет 9 548.

Кроме того, указывается, что за этот же период было выявлено 82 зараженных SARS-CoV-2, в результате чего их суммарное количество достигло 58 767.

Помимо этого, уточняется, что в настоящее время в отделениях интенсивной терапии в стране находится 143 пациента.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Ирана за последние сутки увеличилось почти на 3,6 тысяч и стало составлять более 164 тысяч человек.