Миннеаполис, США, , 14:15 — REGNUM Гражданина США украинского происхождения Богдана Вечирко освободили из-под стражи, не предъявив никаких обвинений. Об этом сообщил 3 июня «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент).

Согласно местным законам, человека можно удерживать без обвинений в течение 36 часов. Поскольку никаких обвинений Вечирко не предъявлено, его отпустили.

В украинской общине штата Миннесота мужчину назвали «украинца, мирного христианина, хорошего семьянина, честного и порядочного человека».

По данным журналистов, Вечирко эмигрировал в США в пятилетнем возрасте из Червонограда Львовской области.

Напомним, ранее мужчина, находясь за рулём бензовоза, на большой скорости влетел в толпу людей, протестующих против полицейского насилия. По счастливой случайности никто не пострадал.

Ранее украинские СМИ нашли фотографии мужчины в военной форме с опознавательными знаками ВСУ. Им оказался полный тёзка американца. Отпущенный на свободу американец Богдан Вечирко никогда не служил в ВСУ.

Читайте ранее в этом сюжете: В толпу протестующих в США мог въехать выходец с Украины — Strana.ua