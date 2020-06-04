Саратов, , 09:39 — REGNUM В Саратовской области 4 июня подтвердились 94 новых положительных теста на коронавирус. Всего с начала наблюдения в регионе числятся носителями вируса 3457 человек, выздоровели 1404 человека, за последние сутки — 43 пациента. С начала пандемии скончались 35 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Новые случаи инфицирования из числа контактных лиц подтвердились у 13 человек, в 81 случае — заражение из неустановленных источников.

Больше всего заразились коронавирусом лица в возрасте старше 60 лет — 35 жителей, от 50 до 59 лет и от 40 до 49 лет — по 21 случаю, один ребенок в возрасте до 14 лет.

В лабораториях на сегодняшний день провели более 92,4 тыс. исследований, за сутки — свыше 2,5 тыс. тестов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области по информации на 3 июня снято медицинское наблюдение с 10 035 человек, еще 7866 жителей находятся под контролем врачей.

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