Казань, , 12:36 — REGNUM В Казани медики республиканской клинической больницы пациентам с тяжелой формой коронавирусной пневмонии начали переливать плазму крови с антителами к коронавирусу, сообщила пресс-секретарь главы РТ Лилия Галимова.

На сегодняшний день, таких пациентов трое. Они находятся в стабильном состоянии, у двоих врачи наблюдают положительную динамику, рассказала руководитель пресс-службы.

Галимова добавила, что на обсервации в санатории «Ливадия» находятся 238 вахтовиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Казани находившиеся на обязательной самоизоляции 170 вахтовиков пытались покинуть обсерватор в санатории «Ливадия».

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