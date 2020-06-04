Южно-Сахалинск, 4 июня 2020, 12:07 — REGNUM В Сахалинской области подтверждено 13 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
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Общее число заражений с начала наблюдений составило 162. 60 пациентов выписаны с полным выздоровлением, 102 человека продолжают лечение.
Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке число зараженных коронавирусом сотрудников скорой помощи достигло 110 человек. Один из них, водитель 60 лет, умер.