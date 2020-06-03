В ряде регионов России начал действовать первый этап отмены мер, введённых ранее из-за пандемии коронавируса. В Москве начала действовать система прогулок по расписанию: столичные жилые дома разделили на несколько групп. Жители домов смогут выходить на прогулку строго в определённое время и дни.

Также активно идет работа ученых и врачей по разработке вакцины. Массовая вакцинация от коронавируса может начаться осенью, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

О том, какая ситуация в регионах и столице, есть ли тенденция к спаду распространения SARS-CoV-2 и стоит ли ждать второй волны пандемии — в трансляции ИА REGNUM.