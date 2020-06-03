BlaBlaCar объявил о возобновлении работы сервиса в России
Интернет-сервис поиска попутчиков BlaBlaCar возобновляет работу в России после длившейся два месяца паузы, обусловленной пандемией коронавируса, сообщает 3 июня «Коммерсант».
Отмечается, что сервис будет предоставлять свои услуги в полном соответствии с рекомендациями Минздрава РФ (карантин и самоизоляция при симптомах ОРВИ, маски и перчатки в поездке, отказ от рукопожатий).
Глава комитета по соцполитике Петербурга заразился коронавирусной инфекцией
Председатель комитет по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков заразился коронавирсной инфекцией, но продолжает работать.
Собянин не обеспечил строгое соблюдение режима самоизоляции — политолог
Мэру Москвы Сергею Собянину действительно могут быть предъявлены претензии, но не из-за того, что он ущемил чьи-то права и свободы, а из-за того, что недостаточно жёстко обеспечивал действия силовых структур и соблюдение режима самоизоляции. Об этом заявил политолог Сергей Черняховский.
В Коми введут автоматизированный учёт вахтовиков
В Коми будет введена система автоматизированного учёта вахтовиков. В электронном реестре будет содержаться информация о том, когда человек приехал на территорию Коми, где проходит обсервацию, каково его состояние — находится в обсерваторе или приступил к трудовой деятельности.
Минобороны России решило отложить летние военные сборы студентов
Министерство обороны России приняло решение о переносе сроков проведения летних военных сборов для студентов на более позднее время, сообщает 3 июня пресс-служба военного ведомства.
Такое решение принято из-за эпидемиологической ситуации с эпидемией коронавируса в ряде регионов РФ.
В Пензенской области с 1 июля к эвакуации больных подключат санавиацию
В Пензенской области транспортировку больных в федеральные центры с 1 июля начнут с использованием санитарной авиации. Эвакуацию будут осуществлять воздушными судами, оснащенными медицинским оборудованием.
В Липецке скончался восьмой пациент с коронавирусом
В Липецкой области зарегистрирована восьмая смерть пациента с подтверждённым коронавирусом. От сердечно-легочной недостаточности скончался 67-летний мужчина.
В Минздраве назвали нетипичные симптомы COVID-19 у пожилых людей
Проявления коронавирусной инфекции у пациентов пожилого возраста могут не соответствовать тяжести заболевания и прогнозам. Об этом говорится в седьмой версии Временных методических рекомендаций Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.
«У пациентов старческого возраста может наблюдаться атипичная картина заболевания без лихорадки, кашля, одышки», — отмечено в документе.
В Тверской области 1 тыс. 229 человек выздоровели после коронавируса
1 тыс. 229 человек выздоровели после коронавируса в Тверской области за период пандемии, 82 пациента выписаны с выздоровлением за последние сутки.
В Курганской области на четыре ковидных случая стало больше
В Курганской области зарегистрировано четыре случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 259 положительных тестов на SARS-CoV-2. По выздоровлению выписаны 144 пациента, скончался один человек.
В РПЦ заявили, что московских священников начнут тестировать на антитела к COVID-19.
В Марий Эл провели почти 44 тыс. исследований на коронавирус
В Марий Эл с момента начала наблюдений провели 43 941 исследование на коронавирусную инфекцию. За минувшие сутки было проведено 850 исследований биоматериала.
В Воронеже перед парадом Победы ветеранов протестируют на SARS-CoV-2
Ветераны Великой Отечественной войны, которые посетят парад Победы в Воронеже 24 июня, будут бесплатно протестированы на коронавирус накануне события.
В Башкирии планируют открыть 113 пляжей
113 пляжей планируют открыть в Башкирии. Об этом 3 июня сообщил председатель Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров на брифинге по вопросам безопасности граждан на воде летом текущего года.
По его словам, специалисты ожидают, что купальный сезон 2020 года будет напряженным. Они объясняют это тем, что сейчас установлены ограничения на выезд за границу для отдыха. Поэтому отдыхающие устремятся на водные объекты Башкирии.
В Марий Эл выявили 40 новых носителей коронавируса
В Марий Эл по состоянию на 3 июня выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 1894 случая заражения коронавирусом.
Ростуризм оценил сроки начала работы пляжей Краснодарского края и Крыма
В Краснодарском крае и Крыме пляжи будут открывать в зависимости от эпидемиологической ситуации в этих регионах, сообщила 3 июня начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.
Ростовский патологоанатом отметил коварность коронавируса
Коронавирусная инфекция опасна тем, что человек может перенести её бессимптомно. При этом он представляет опасность для окружающих. На это указал заместитель главного врача паталогоанатомического бюро Ростовской области Юрий Макаренко, передаёт ИА REGNUM.
На Дону тела умерших пациентов с SARS-CoV-2 обрабатывают дезраствором
В Ростовской области тела умерших пациентов, у которых ранее был подтверждён коронавирус, обрабатывают спиртовым дезраствором. Об этом в ходе онлайн-брифинга 3 июня сообщил заместитель главного врача областного паталогоанатомического бюро Юрий Макаренко, передаёт ИА REGNUM.
Минздрав РФ обновил временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции и COVID-19. В частности, в список препаратов, применяемых для лечения COVID-19, был включен препарат фавипиравир.
На деньги с содержания госаппарата Кабардино-Балкарии закупят маски медикам
В Кабардино-Балкарии направили на средства защиты для медработников денежные средства, сэкономленные на содержании госаппарата. Об этом стало известно по итогам рабочей встречи главы республики Казбека Кокова с председателем правительства региона Алием Мусуковым.
В Коми от COVID-19 выздоровел 96-летний пациент
Врачи Коми вылечили от COVID-19 96-летнего пациента.
В Саратовской области сняли медицинское наблюдение с 10 тыс. жителей
В Саратовской области на 3 июня снято медицинское наблюдение с 10 035 человек, еще 7866 жителей находятся под контролем врачей. 807 пациентов находятся на стационарном лечении, из них у 710 — диагноз пневмония, обусловленной коронавирусом. 99 человек поддерживают кислородом, 66 пациентов на искусственной вентиляции легких.
В Петербурге изменили методику отчетов по смертям от COVID-19
В Петербурге пересмотрели методику формирования отчетов по смертности от коронавирусной инфекции после распоряжения Министерства здравоохранения РФ о разделении умерших от COVID-19 на группы. Об этом 3 июня сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.
178 случаев COVID-19 выявили в Архангельской области за сутки
В Архангельской области за сутки новая коронавирусная инфекция подтвердилась у 178 человек. Общее число зараженных с начала эпидемии выросло до 2587.
В Белгороде отменили Парад Победы
Военный парад в честь 75-летия Великой Победы не состоится в Белгороде 24 июня. Об этом на брифинге 3 июня сообщила главный санитарный врач региона Елена Оглезнева.
Крупная партия респираторов поступила в Самарскую область
20 тысяч респираторов поступили в Самарскую область. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба областного правительства.
По сообщению пресс-службы ведомства, полученные средства индивидуальной защиты будут распределены по медицинским учреждениям региона и были закуплены на средства федерального бюджета.
Дрозденко предсказал открытие границы с Финляндией до начала августа
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время общения с жителями региона 3 июня сообщил о возможном открытии границ с Финляндией до начала августа. Об этом он написал на своей личной странице в Instagram.
Жителям Дербента разрешили гулять по вечерам парами
Власти дагестанского Дербента смягчили ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Возобновлена работа парикмахерских строго по записи, а также разрешены вечерние прогулки по два человека вместе, сообщили пресс-службе администрации города.
В Румынии за сутки выявили 152 случая заражения SARS-CoV-2
Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Румынии за прошедшие сутки увеличилось на 152 и теперь составляет 19 669. Об этом 3 июня сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны.
Мишустин поручил развивать санитарно-эпидемиологическую службу России
В России дальнейшее развитие санитарно-эпидемиологической службы должно лечь в основу безопасности страны, завил 3 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В Кабардино-Балкарии отложили открытие турбаз и санаториев
Объекты туристической отрасли Кабардино-Балкарии не откроются до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации в республике. Запрет касается работы горнолыжных трасс, приема туристов на турбазах и в санаториях, в том числе в детских лагерях и санаторно-оздоровительных организациях.
В Самаре рассказали, когда откроют городские пляжи
Пляжи в Самаре откроют только после снятия ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба городской администрации.
По сообщению пресс-службы ведомства, в настоящее время рабочие занимаются уборкой пляжей и вывозят мусор.
В Северной Осетии два депутата стали водителями скорой помощи
В Северной Осетии решили оказать реальную помощь медикам в период пандемии коронавируса два представителя городского собрания Владикавказа. Депутаты Артур Кокоев и Казбек Джибилов сели за руль машин скорой помощи.
В детской больнице в Туве лечатся 45 детей с COVID-19
В республиканской детской больнице в Кызыле проходят лечение 45 детей с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения региона, среди пациентов нет ни одного в тяжёлом состоянии или подключённых к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
В Дагестан прибыл борт из ОАЭ со средствами защиты и тестами на COVID-19
Самолет с гуманитарным грузом из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) прибыл в Дагестан 3 июня. Специальный борт доставил в республику средства индивидуальной защиты и дезинфекции, а также тесты на коронавирус.
Коронавирус выявили у первого замгубернатора Курской области
В Курской области у первого заместителя губернатора Станислава Набоко 3 июня подтвердили заражение коронавирусом.
Крашенинников: исправление актов регионов через суд займет больше времени
Анализ федеральных и региональных норм, принятых в период борьбы с коронавирусом, позволит оперативно исправить законодательство в случае выявления несоответствий, чтобы в дальнейшем права граждан соблюдались. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 июня, об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).
Песков оценил готовность российской медицины ко второй волне COVID-19
В случае наступления второй волны коронавирусной инфекции, российское здравоохранение будет готово ответить и на этот вызов и справится с ним. Об этом 3 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В парках и магазинах Подмосковья появились первые посетители: фоторепортаж
В подмосковной Балашихе после двухмесячного перерыва открылись торговые центры, однако пока посетителей в них не много, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Также в городе открыли стоматологию, небольшие магазины одежды и точки продажи промтоваров. Работают салоны сотовой связи, готовятся к открытию парикмахерские. На улицах увеличилось число прохожих. В час пик на дорогах стали образовываться пробки.
В Кремле отреагировали на проверку указов по коронавирусу
Правительство России не согласовывало с Кремлем решение проанализировать практику применения правовых актов по борьбе с COVID-19, заявил 3 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ростовские патологоанатомы работают в противочумных костюмах
Патологоанатомы Ростовской области в сложившихся условиях работают в противочумных костюмах. Об этом в ходе онлайн-брифинга 3 июня сообщил заместитель главного врача областного паталогоанатомического бюро Юрий Макаренко.
ЗАГСы Подмсоковья вернулись к доэпидемическому графику работы
Органы ЗАГС Московской области вернулись к обычному режиму работы. Об этом сообщается на портале правительства региона.
Отделения ЗАГС открываются в 9.00 и работают до 18.00 по стандартному графику, который действовал до введения ограничительных мер в связи с эпидемией SARS-CoV-2. Тем не менее регистрацию актов гражданского состояния проводят в неторжественной обстановке и без гостей. Прием граждан ведут по предварительной записи.
Томские медики приняли роды у женщины с COVID-19
В Томске в респираторном госпитале медико-санитарной части №2 родились двое детей.
Двух мальчиков приняли на свет акушеры-гинекологи, работающие в респираторном госпитале. Одна из рожениц имела диагноз COVID-19, у второй этот диагноз не подтвердился. Дети родились здоровыми.
Инфекционист объяснил, ждёт ли РФ осенью вторая волна коронавируса
Если осенью будет вторая волна коронавируса, то её отчасти может замаскировать вспышка сезонных ОРВИ, считает врач-инфекционист Евгений Тимаков.
В Воронеже приступили к тестированию на антитела к коронавирусу — платно
К проведению исследований крови на антитела к коронавирусу приступили в диагностическом центре Воронежа (ВОККДЦ). Анализы проводятся на платной основе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства 3 мая.
Во Владимирской области возросло число смертей среди пациентов с COVID-19
Во Владимирской области за весь период наблюдения в области отмечено 27 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. За последние сутки подтверждено три смерти.
В Оренбуржье владельцы кафе и ресторанов просят разрешить работать
В Оренбургской области владельцы кафе и ресторанов обратились с открытым письмом к губернатору Денису Паслеру и главе управления Роспотребнадзора Наталье Вяльциной с просьбой разрешить открыть заведения общепита с 15 июня. Фото письма опубликовал на своей странице в соцсети руководитель Белорусского подворья в культурном комплексе «Национальная деревня» Владимир Белов.
«Как работодатели мы обеспокоены оттоком профессиональных кадров. Собственники бизнеса несут огромные убытки в связи с необходимостью оплаты обязательных платежей. Несмотря на предоставленные меры поддержки нашей отрасли, это не решает проблемы», — говорится в письме.
ВОЗ отметила снижение индекса распространения коронавируса в РФ
Индекс распространения коронавирусной инфекции в России медленно снижается. Об этом заявила 3 июня представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович на онлайн-брифинге Европейского регионального бюро ВОЗ.
В Ивановской области «поправили» федеральную статистику по SARS-CoV-2
В Ивановской области уточнили данные статистики по коронавирусу, ранее опубликованные федеральным оперативным штабом. В частности, по уточнённым данным, за последние сутки заражение коронавирусом выявлено у 80 человек, тогда как в федеральной статистике содержатся данные о 65 новых носителях.
Архангельские лаборатории могут перевести на круглосуточный режим работы
Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский поручил отрегулировать ритмичность работы лабораторий, обрабатывающих тесты на коронавирус SARS-CoV-2. Лаборатории региона будут переведены на усиленный режим работы (без выходных). Кроме того, будут приняты меры по увеличению числа лаборантов.
Маркировка лекарств в РФ начнется 1 июля, но может быть переходный период
Депутаты Госдумы не будут переносить дату начала маркировки лекарств, однако рекомендует не применять штрафы в отношении организаций, которые по каким-то объективным причинам, включая пандемию коронавируса, не успели подготовиться к маркировке. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 июня, об этом сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.
В Пензенской области провели более 90 тыс. исследований на коронавирус
В лабораториях Пензенской области по состоянию на 3 июня проведено 90 411 исследований на наличие коронавирусной инфекции, обследовано 85 392 человека. Под наблюдением пензенских медиков остаются 5,69 тыс. человек, более чем 11,8 тыс. жителей области сняли с учета.
В Саратовской области на коронавирус протестировали журналистов
В Саратовской области сегодня, 3 июня, провели более чем у 20 журналистов исследования на коронавирус методом ПЦР-диагностики. С остальными согласовывается время и место забора биоматериала для исследования. Тестирование добровольное. Результаты сообщат уже к вечеру сегодняшнего дня лично каждому представителю СМИ.
Сигнал о возвращении к нормальной жизни: о назначении даты голосования
Никто не стал бы назначать ни дату проведения Парада Победы, ни дату голосования по поправкам в Конституцию, если бы существовал серьезный риск повторной вспышки эпидемии, назначение дат показывает, что эпидемию удалось взять под контроль, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог, эксперт ЭИСИ Анна Фёдорова.
В стационарах Башкирии проходят лечение 989 пациентов с COVID-19
92 носителя коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба главы республики.
По сообщению пресс-службы ведомства, всего было выявлено 3501 фактов заражения этой инфекцией. При этом справились с инфекцией 1249 граждан (в том числе 57 человек — за минувшие 24 часа).
Забайкалье продлило особый режим для предприятий торговли и сферы услуг
Взрывной характер распространения SARS-CoV-2 в Забайкальском крае не позволяет властям региона смягчить карантинный режим. Как сообщает сегодня, 3 июня, оперативный штаб региона, на основании рекомендаций главного санитарного врача Забайкальского края подписано постановление о продлении особого режима работы в сфере торговли и услуг Читы до 7 июня включительно.
За последние сутки от COVID-19 в Забайкалье умер один человек
В Забайкальском крае продолжается рост заболеваемости COVID-19. Как сообщает оперативный штаб региона, на 3 июня общее число носителей SARS-CoV-2 достигло 1257 человек. Зафиксировано 22 летальных исхода.
«В моностационаре скончался мужчина в возрасте 90 лет с подтвержденным диагнозом COVID-19, пневмонией и другими тяжёлыми сопутствующими патологиями», — сказано в официальном сообщении.
«Коронавирус выдохся»: Онищенко не ждёт новых вспышек эпидемии
Угрозы эпидемии коронавируса в регионах России уже нет. Об этом 3 июня заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Коронавирус выдохся, на последнем издыхании находится», — сказал Онищенко.
Отвечая на вопрос о том, может ли произойти вспышка коронавируса в регионах России, депутат Госдумы РФ ответил отрицательно.
Онищенко призвал открыть рестораны и фитнес-центры
В Москве и России в целом уже следует открывать заведения общепита и фитнеса. Об этом 3 июня заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы РФ («Единая Россия») Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По словам депутата Госдумы РФ меры, которые бы позволили открыть рестораны и кафе, а также фитнес-центры разработаны и их можно применить уже сейчас. В качестве примера таковых он назвал работу только каждого третьего столика, что позволяет держать социальную дистанцию между посетителями заведений общепита.
В Карачаево-Черкесии откроют пятый госпиталь для пациентов с COVID-19
В Карачаево-Черкесии будет открыт еще один госпиталь для лечения больных с COVID-19. Его развернут на базе республиканской клинической больницы. Общее число пациентов, которых он сможет принять, составит 70 человек, сообщили 3 июня в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Вместо беременности и коронавируса — киста: история ульяновской пациентки
В Ульяновске врачи удалили 40-летней жительнице Барышского района капсулу с кистой объемом более 1,6 литров. Первоначально у неё заподозрили заражение коронавирусом.
В Новгородской области уменьшилось число новых случаев коронавируса
За последние сутки в Новгородской области, по данным областного оперативного штаба, выявили 63 новых носителя коронавирусной инфекции. Днем ранее было выявлено 77 новых случаев.
В Самарской области скончалась 43-летняя пациентка с COVID-19
43-летняя женщина с COVID-19 скончалась в Самарской области. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба областного правительства.
По сообщению пресс-службы ведомства, за сутки у 46 граждан выявили коронавирус. При этом по 14 фактов заражения выявили в столице региона и в Тольятти. Еще 11 — в Сызрани и по одному факту заражения в Похистнево, Кинеле, Ставропольском, Челно-Вершинском, Волжском, Сергиевском и в Кинельском районах.
В Астраханской области выявлено 93 новых случая заражения коронавирусом
В Астраханской области 3 июня зарегистрировано 93 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 2097 случаев заражения.
В Перми в День города покажут ретроспективу Дягилевского фестиваля
Пермь отметит 12 июня День города без массовых мероприятиях на улицах. С учетом сложившейся реальности из-за коронавируса мероприятия пройдут в новом формате, сообщает пресс-служба краевой администрации.
«Нам нельзя допускать массовые скопления людей, при этом нужно организовать мероприятия таким образом, чтобы люди почувствовали праздник и были обеспечены все меры безопасности», — сказал врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин.
Глава минкульта края Вячеслав Торчинский проинформировал на заседании правительства, что на 12 июня запланировано более 100 онлайн-мероприятий.
«12 июня должен был стартовать крупнейший фестиваль в Пермском крае — Дягилевский фестиваль. Понятно, что сейчас мы его провести не можем, в этот период времени, — но по инициативе художественного руководителя Теодора Курентзиса будет показана ретроспектива Дягилевского фестиваля», — сказал министр. Он также отметил, что есть договорённости в владельцами авторских прав на трансляцию уникальных видеосъемок.
Пушкинский музей выпустил коллекцию масок с принтами картин
Коллекцию многоразовых защитных масок с принтами картин знаменитых художников или известных скульптур выпустили в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Коллекция представлена в интернет-магазине музея.
Сергея Собянина обвинили в создании провокационных ситуаций в Москве
Политика мэра Москвы Сергея Собянина продолжает вызывать раздражение, считает экономист Василий Колташов.
Почти 300 желающих попасть в Севастополь сдали тесты на SARS-CoV-2
За сутки почти трём сотням граждан, желающим попасть в Севастополь, пришлось сдать тесты на коронавирус.
В Орловской области на антитела к коронавирусу протестировали 513 человек
513 человек протестированы на антитела к коронавирусу по данным на 3 июня в Орловской области, сообщила пресс-служба правительства региона.
«В регионе протестировано 513 человек на антитела, в крови 24 из них обнаружен иммуноглобулин класса G, что свидетельствует о том, что человек уже встречался с этим вирусом и имеет к нему иммунитет. Всего в регионе на новую коронавирусную инфекцию проведено более 48 000 исследований», — привёл данные руководитель регионального ТУ Роспотребнадзора Александр Румянцев.
Мишустин против Собянина или за? Меняет ли это что-то в глазах народа?
Народом действия власти оцениваются в целом, и от оценки одной частью системы управления страной действий другой части этой же системы в отношении к ней ничего не изменится, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя информацию о предстоящей проверке нормативных актов властей регионов, принятых в период эпидемии.
Коронавирус: Северная Осетия спускается с плато
В Северной Осетии наметился спад числа новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперативного штаба на 3 июня, общее число заразившихся составило 3151 человек, что на 47 больше, чем сутками ранее.
Онищенко рассказал, как больные COVID-19 приезжали в Россию за лечением
Лица с коронавирусом массово прибыли в Россию из Евросоюза, но это были не туристы. Об этом 3 июня заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы РФ («Единая Россия») Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По его словам, вирус в Россию в массовом порядке завезли из Италии и Испании. При этом привезли его не туристы, а граждане РФ, которые постоянно проживают в этих странах. К тому же многие из них уже знали, что больны COVID-19.
В Севастополе выявили двух новых носителей коронавируса
За сутки у двух жителей Севастополя подтвердили положительный результат теста на коронавирус. С начала пандемии в городе зарегистрировано 170 человек, у которых выявили новую инфекцию. Три человека скончалось.
В Томской области коронавирус выявлен у 765 человек
Всего в Томской области по состоянию на 3 июня коронавирус выявлен у 765 человек.
Школьник из Монголии пожертвовал свои сбережения бурятским медикам
Бурятия получила очередную партию гуманитарной помощи от Монголии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, в рамках помощи в борьбе с коронавирусом соседнее государство направило сюда около 63 тыс. одноразовых масок, защитные костюмы, очки, бахилы и нитриловые перчатки.
Как отмечается, в их числе в Улан-Удэ прибыла посылка от пятиклассника Улан-Баторского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова М. Цэлмэг. Школьник сшил многоразовые маски для бурятских медиков, а также отправил им накопленные им 20 тыс. тугриков или около 500 рублей.
В Башкирии зарегистрировано 67 тысяч безработных
Количество официально зарегистрированных безработных в Башкирии достигло 67 тысяч человек. Об этом 3 июня сообщила министр труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова на брифинге по мерам социальной защиты безработных.
Сообщается, что количество официально зарегистрированных безработных возросло в 3,6 раза, и будет еще расти. Этот рост объясняют тем, что выплату максимального пособия по безработице продлили на три месяца.
Петербург потратил уже треть резервного фонда на борьбу с коронавирусом
В процессе «коронавирусной» корректировки бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год был существенно увеличен дефицит — более чем вдвое, резервный фонд вырос с 1 млрд до 31 млрд рублей, при этом деньги сняли с жилищных программ, а участие городского бюджета в капитальном ремонте многоквартирных домов практически обнулилось.
В Воронежском облправительстве подтверждено 5 случаев заражения SARS-CoV-2
Положительные тесты на коронавирус подтверждены у пяти сотрудников правительства Воронежской области, об этом стало известно 3 июня. Все заразившиеся — сотрудники управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Воронежской области.
В Дагестане в период пандемии скончались почти 290 человек с COVID-19
Шестнадцать новых случаев смерти пациентов с COVID-19 зарегистрировано в Дагестане. По состоянию на 10:35 3 июля в республике скончались 287 человек с подтвержденным диагнозом, сообщил федеральный оперативный штаб.
В Алтайском крае отмечен рост тяжелобольных с COVID-19
В Алтайском крае продолжают ежедневно выявлять десятки новых носителей коронавируса. Как сообщает оперативный штаб региона, на 3 июня их насчитывается уже 2066 человек, причём только 81 положительный тест на SARS-CoV-2 подтверждён за последние сутки.
По-прежнему наибольшее число носителей вируса продолжают выявлять в Барнауле, где зарегистрировано сразу несколько вспышек коронавируса в медицинских учреждениях. Также, судя по официальной информации, в регионе растёт количество тяжелобольных COVID-19.
«Тяжелобольных — 55, на аппарате ИВЛ — 17», — заявили в оперативном штабе.
Следователи начали проверку после заражения в детдоме и пансионате Кузбасса
Кемеровские следователи начали доследственную проверку после появления в СМИ информации о том, что в Киселёвске несколько работников и один воспитанник детского дома заразились коронавирусом. Следователи заинтересовались и массовым заражением в пансионате «Уютный» в Новокузнецке.
Погребняк выписан из больницы после заражения коронавирусом
Форварда екатеринбургского «Урала» Павла Погребняка выписали из больницы после заражения коронавирусом. Он сдал тест, который дал отрицательный результат.
Число выявленных случаев COVID-19 в Туве в мае выросло в 32 раза
Республика Тува в мае стала лидером по приросту выявленных случаев заражения Covid-19 среди регионов Сибирского федерального округа. За месяц число носителей здесь возросло в 32 раза. Такие данные привели в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Коронавируса сказался на развитии трамвайного сообщения в Новосибирске
Из-за пандемии коронавируса переговоры по развитию трамвайного сообщения Новосибирска приостановлены, стороны заняли выжидательную позицию, сообщил «РБК Новосибирск» председатель комиссии по городскому хозяйству горсовета Игорь Кудин.
В больницах Оренбуржья лечение от COVID-19 получают 374 пациента
В Оренбургской области в COVID-центрах на лечении находятся 374 пациента, сообщает региональный оперштаб по предотвращению распространения коронавируса.
В тяжелом состоянии пребывают 23 пациента, четверо подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Кислородную поддержку получают 76 пациентов.
Состояние 174 человек оценивается как среднетяжёлое, остальных — удовлетворительное.
Приангарье отменило цифровые пропуска
В Иркутской области сегодня, 3 июня, сообщили об отмене всех цифровых пропусков для въезда на территорию региона и выезда с нее.
Как пояснили в оперативном штабе региона, на автомобильных дорогах федерального значения упраздняются дополнительные посты, призванные информировать граждан и органы власти о проверке цифровых пропусков в связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией из-за распространения коронавирусной инфекции.
В Смоленской области сменился главный санитарный врач
Главный санитарный врач сменился в Смоленской области в начале июня, это следует из сообщения на сайте ТУ Роспотребнадзора.
«Управление Роспотребнадзора по Смоленской области информирует, что
В Приангарье за сутки погибли два пациента с COVID-19
Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области продолжают ухудшаться. Как сообщает сегодня, 3 июня, оперативный региональный штаб, общее число носителей коронавируса составляет уже 2447 человек, причём, 138 добавились столько за последние сутки.
Такой прирост дают вспышки коронавируса среди вахтовиков в Усть-Куте и Бодайбо: из 1925 пациентов, в инфекционных отделениях стационаров их качество составляет 1039 человек. Только 496 носителей коронавируса — выздоровели. Также известно, что за последние сутки в Приангарье произошло ещё два случая смерти от COVID-19.
В Оренбуржье подтверждено ещё 53 теста на SARS-CoV-2
В Оренбургской области за сутки референс-центр подтвердил 53 положительных теста на SARS-CoV-2, сообщает 3 июня Управление Роспотребнадзора по региону.
На 100 тысяч населения приходится 106,6 носителей коронавируса. Темп прироста случаев заражения составил 2,6.
Юрий Башмет выступил против рассадки зрителей в шахматном порядке
Рассадку зрителей в концертных залах в шахматном порядке не лучшей идеей для обеспечения безопасности назвал народный артист СССР Юрий Башмет. Интервью с ним опубликовано на портале «Будущее России. Национальные проекты».
Ростовский губернатор выборочно сохранил режим самоизоляции
В Ростовской области продлён режим самоизоляции для безработных граждан и пожилых людей. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба 2 июня сообщил донской губернатор Василий Голубев.
В Дагестане открытия границы ожидают почти 400 граждан Азербайджана
Почти половина граждан Азербайджана, ожидавших открытия российско-азербайджанской границы на юге Дагестана, смогли вернуться на родину, сообщили в пресс-службе главы и правительства Дагестана.
В Омской области выявили 45 новых носителей коронавируса
Всего в Омской области к 3 июня коронавирус выявлен у 1482 человек.
Ростовский губернатор поручил ввести «режим самосохранения»
Для того чтобы вернуться к привычным условиям жизни, населению Ростовской области необходимо перейти в «режим самосохранения». Об этом в ходе заседания регионального оперштаба сообщил донской губернатор Василий Голубев.
Ростовский губернатор назвал условия для прогулок в парках и скверах
В Ростовской области подготовлен план поэтапного смягчения ограничительных мер, однако приступить к его реализации можно только при выполнении ряда условий. Об этом с ходе заседания регионального оперштаба сообщил донской губернатор Василий Голубев.
Молочные кухни в Прикамье возобновят работу в привычном режиме с 1 июля
В Пермском крае с 1 июня молочные кухни начнут работать в обычном формате. Об этом на заседании краевого правительства заявила министр здравоохранения Оксана Мелехова, сообщает пресс-служба администрации региона.
На Среднем Урале вылечили уже 2680 пациентов, переболевших COVID-19
В Свердловской области выписали еще 170 человек, у которых ранее выявляли новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе региона.
Теперь в области подтверждена информация о 2680 случаях выздоровления пациентов, переболевших COVID-19.
Лечиться продолжают 55 человек в тяжелом состоянии (все они лежат в реанимации, из них 30 — на аппаратах искусственной вентиляции), а также 415 пациентов в состоянии средней тяжести. Также на лечении находятся неизвестное количество пациентов в удовлетворительном состоянии.
Минздрав Карачаево-Черкесии объяснил высокую смертность в госпиталях
В минздраве Карачаево-Черкесии прокомментировали информацию о высокой смертности в госпиталях, открытых для лечения больных с COVID-19. По данным начальника лечебного отдела министерства здравоохранения республики Бэллы Батчаевой, за все время умерло всего шестеро пациентов с диагнозом COVID-19, остальные 62 человека скончались от сопутствующих заболеваний.
Собянину дали сигнал — эксперт о юридической проверке указов мэра Москвы
Если власти РФ действительно проверят, насколько распоряжения мэра Москвы Сергея Собянина, которые он отдавал во время пандемии, соответствовали букве закона, то это будет позитивным явлением. Об этом заявил президент Центра политических и социальных исследований «Аспект» Георгий Фёдоров.
В Калининграде рассказали о четырех смертях от COVID-19
По информации регионального штаба в Калининградской области по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 3 июня обследовано коронавирус 55 339 человек, из них выявлено 1 642 случая заражения (698 человек выздоровели), умерли 29, остаются под медицинским наблюдением 4 508 человек, в том числе 108 в условиях обсерватора.
Во Владимирской области выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом
Во Владимирской области 3 июня лабораторно подтверждено 56 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 2853 случая заражения.
В Тверской области за сутки скончались пять пациентов с коронавирусом
Пять пациентов с положительными тестами на коронавирус скончались в Тверской области за последние сутки. Это следует из статистики, опубликованной 3 июня региональным оперативным штабом.
В Псковской области произошел экстремальный рост заражений коронавирусом
За последние сутки в Псковской области выявили 112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это самый большой суточный показатель заражения в регионе за всё время пандемии. Власти объясняют его появление двумя выявленными очагами заражения.
В Ивановской области за сутки выявлено 65 новых носителей коронавируса
65 положительных тестов на коронавирус подтверждено за последние сутки в Ивановской области, данные 3 июня опубликовал федеральный оперативный штаб.
В Липецкой области подтверждено 65 новых случаев заражения коронавирусом
В Липецкой области 3 июня подтверждено 65 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на территории региона выявлено 2326 случаев заражения.
В Ростовской области госпитали заполнены на 21,6%
В Ростовской области госпитали, развёрнутые для пациентов с коронавирусной инфекцией, приняли 575 человек. В настоящее время койки в стационарах заполнены на 21,6%, сообщили ИА REGNUM в облправительстве 3 июня.
В Мордовии число выявленных носителей коронавируса превысило 2 тыс. человек
В Мордовии по состоянию на 3 июня выявили 42 новых случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых в регионе заражений SARS-CoV-2 составило 2012 человек.
В Свердловской области рекордно выросло число заражённых коронавирусом
В Свердловской области за сутки зарегистрировано 357 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, снова рекордно возросло число подтверждённых случаев COVID-19. Предыдущий рекорд продержался сутки. По данным на 2 июня на Среднем Урале было подтверждено 292 случая заражения коронавирусом.
В Краснодарском крае за сутки умерли два пациента с COVID-19
Два пациента с диагнозом COVID-19 скончались в больницах Краснодарского края за последние сутки, сообщили 3 июня в региональном оперштабе.
В Приамурье за сутки выявлено 20 носителей коронавируса
В Амурской области 3 июня выявлено 20 новых заражений коронавирусом.
В Орловской области скончался ещё один пациент с коронавирусом
71 случай заражения коронавирусом подтверждён в Орловской области за последние сутки. С выздоровлением выписаны 43 жителя региона. Также подтверждён новый летальный случай.
В Нижегородской области выявили ещё 347 носителей коронавируса
В Нижегородской области по состоянию на 3 июня выявлено 347 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе подтверждено 10 850 случаев заражения SARS-CoV-2.
Распоряжения Собянина давно пора изучить на предмет их законности — Делягин
Решения, которые принимали власти Москвы в рамках борьбы с распространением коронавируса, вызвали негодование населения, и теперь правительство РФ пытается успокоить жителей столицы. Об этом заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
В Красноярском крае скончались ещё три пациента с коронавирусом
За сутки в Красноярском крае скончались ещё три пациента с коронавирусом. Всего в регионе умерли 43 пациента с SARS-CoV-2.
В Свердловской области умерли от COVID-19 уже 33 человека
В Свердловской области скончались от новой коронавирусной инфекции ещё два пациента. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.
Теперь в регионе подтверждена информация о 33 летальных случаях от COVID-19. Во всех из них причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Все случаи зафиксированы в федеральной статистике.
Отметим, что в Свердловской области так и не сообщают, сколько больных COVID-19 умерли по другим причинам.
В Ленобласти выявили 54 заразившихся SARS-CoV-2 и выписали 77 человек
За прошедшие сутки в Ленинградской области выявили 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. С учетом новых данных общее количество подтвержденных фактов заражения вирусом SARS-CoV-2 составляет в регионе 2982 случая.
В Белгородской области выявили ещё 77 носителей коронавируса
За минувшие сутки 77 положительных тестов на коронавирус подтверждены в Белгородской области. Об этом 3 июня рассказали в федеральном оперативном штабе.
В России за сутки скончались 178 пациентов с COVID-19
Общее число летальных исходов от COVID-19 на территории России за минувшие сутки увеличилось на 178 и достигло 5 215. Об этом 3 июня сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
В Смоленской области за сутки выявили сразу 127 носителей SARS-CoV-2
Сразу 127 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Смоленской области за последние сутки, данные 3 июня опубликовал федеральный оперативный штаб.
В Татарии более 89% от общего числа носителей коронавируса выздоровели
В Татарии 3 июня подтвердились 54 новых случая заражения SARS-CoV-2. Всего с момента наблюдения инфицированы 3351 человек, выздоровели 2991 пациент, за сутки — 177 человек. Скончались с начала пандемии 10 пациентов.
В Ростовской области тест на коронавирус проводят 13 лабораторий
В Ростовской области число лабораторий, специалисты которых проводят тесты на коронавирусную инфекцию, достигло 13. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба сообщил донской губернатор Василий Голубев.
В Курской области выявлено 76 новых случаев заражения коронавирусом
В Курской области 3 июня выявлено 76 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 3199 подтвержденных случаев.
В Прикамье скончалась пожилая пациентка с коронавирусом
В Пермском крае на 3 июня увеличилось число летальных исходов пациентов, зараженных коронавирусом, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Скончалась 66-летняя пациентка. Коронавирус у нее выявлен посмертно. Смерть женщины наступила от сопутствующего заболевания.
Более 2 жителей Пензенской области излечились после заражения SARS-CoV-2
В Пензенской области 3 июня лабораторно подтверждены 83 новых случая заражения SARS-CoV2. С начала наблюдения зафиксировано 2585 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Выздоровели после заражения — 2048 человек, за сутки — 82 пациента. Скончались с начала пандемии 22 жителя области.
В Тульской области за сутки выявили 109 носителей коронавируса
109 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Тульской области.
В Поволжье подтвердили ещё 1237 случаев заражения коронавирусом
В Приволжском федеральном округе на 3 июня выявили 1237 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 42 914 случаев.
В Рязанской области выявили ещё 75 случаев заражения коронавирусом
75 случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждены у жителей Рязанской области за минувшие сутки. 98 человек выписаны с выздоровлением, сообщили 3 июня в региональной оперативной группе.
В Прикамье выявлено 72 новых случая заражения SARS-CoV-2
В Пермском крае за сутки, на 3 июня, выявлено 72 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
В больницах на лечении находятся 37 пациентов, на дому (из-за отсутствия симптомов заболевания) — 34 человека. В одном случае коронавирус выявлен посмертно.
В Петербурге признали еще 17 смертей от COVID-19 за сутки
В Петербурге власти за последние сутки официально признали еще 17 смертей от COVID-19. Это второй случай за всё время пандемии, когда суточное число подтвержденных летальных исходов приближается к двум десяткам.
В Хабаровском крае умерли 13 носителей коронавируса
В Хабаровском крае умер 13-й по счёту носитель коронавируса.
В Тульской области скончались трое пациентов с COVID-19
Трое пациентов с положительными тестами на коронавирус и диагнозом COVID-19 скончались в Тульской области за последние сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 3 июня.
СМИ: десятки сотрудников новосибирской горбольницы заразились коронавирусом
В новосибирской городской клинической больнице №34 коронавирусом заразились 40 сотрудников. Два отделения больницы ранее были закрыты на карантин, сообщает «ТАСС» со ссылкой на региональный минздрава.
В Чувашии ещё 50 человек переболели COVID-19
В Чувашии с начала пандемии выявлено 3148 случаев заражения SARS-CoV-2, из них за последние сутки — 87.
В Москве за сутки выявили менее 2 тысяч носителей коронавируса
За минувшие сутки в Москве выявили 1842 носителя коронавируса. Об этом 3 июня сообщили в московском оперативном штабе.
В Волгоградской области выявили ещё 98 носителей коронавируса
За минувшие сутки ещё 98 носителей коронавируса выявлено в Волгоградской области. В больницах с подозрением на заражение находятся 1785 взрослых и 61 ребёнок, сообщили 3 июня в региональном оперативном штабе.
В Свердловской области коронавирус нашли сразу у 357 человек
Еще 357 случаев выявления коронавируса подтвердили в Свердловской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.
Вирус нашли за минувшие сутки в Арти, Алапаевске, Арамиле, Асбесте, Белоярском, Богдановиче, Березовском, Верхней Пышме, Верхних Сергах, Гари, Екатеринбурге (217 новых случаев), Ирбите и Ирбитском районе, Каменске-Уральском и Каменском районе, Камышлове, Краснотурьинске, Красноуральске, Красноуфимске, Кушве, Лесном, Невьянске, Нижней Туре, Нижних Сергах, Нижнем Тагиле, Новой Ляле, Первоуральске, Полевском, Пышме, Ревде, Реже, Староуткинске, Североуральске, Серове, Среднеуральске, Сухом Логу, Сысерти, Тавде, Талице, Туре и Шале. Один из новых выявленных пациентов — житель другого региона.
Теперь в регионе подтверждено 6381 случай выявления коронавируса. От COVID-19 умерли ещё два человека, всего подтверждено 33 таких случая.
В Ростовской области выявили 178 новых носителей SARS-CoV-2
В Ростовской области за сутки получено 178 положительных результатов тестов на коронавирусную инфекцию. Таким образом, общее число случаев заражения SARS-CoV-2 достигло 5 тыс. 373, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве 3 июня.
В Прикамье 12 июня во дворах больниц пройдут концерты для медиков
В Пермском крае в День России, 12 июня, бригады артистов дадут получасовые концерты во дворах больниц и станций переливания крови, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Акция «Спасибо врачам!» станет главным событием Дня России, которое затронет весь регион. При организации музыкальных поздравлений медработников учтут все санитарные нормы и правила в сложившихся реалиях.
«Действительно ощутимая забота»: об антикризисной поддержке семей с детьми
В ситуации с эпидемией коронавируса в мире и последовавшими за ней карантинными мероприятиями и кризисом, большую роль сыграла та финансовая поддержка государства, сообщила член Координационного совета НРА, Депутат Московской городской Думы, главный внештатный детский невролог Минздрава РФ Татьяна Барышева. По её словам, которые цитирует пресс-служба профильного министерства, эта помощь дала некую базовую «подушку безопасности» каждой семье.
«Это действительно ощутимая забота. Она дает родителям возможность не паниковать, а достойно справляться с трудностями этого периода, продолжая заботиться о детях», — отметила эксперт. Также Татьяна Барышева поделилась любопытными наблюдениями о том, как вели себя на карантине родители.
В Петербурге обнаружили еще 380 носителей коронавируса
За последние сутки в Петербурге выявили 380 новых носителей коронавируса. Об этом 3 июня сообщает федеральный оперативный штаб. Днем ранее суточный показатель составлял 376 случаев.
На Кубани число носителей коронавируса превысило четыре тысячи
81 новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Краснодарском крае за последние сутки, два человека скончались.
За сутки в Ульяновской области выявлены 98 носителей коронавируса
В Ульяновской области выросло число летальных исходов: всего с начала пандемии в Ульяновской области скончались 12 человек, из них двое — за последние сутки.
В Югре выявили очередной фейк о коронавирусе
В Нефтеюганском районе ХМАО составлен протокол в отношении женщины, разместившей ложную информацию о коронавирусе. Об этом сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Югре Ольга Абмайкина.
Сведения были размещены в популярном мессенджере. Было установлено, что фейк о том, что пациенты Нефтеюганской районной больницы, которые обязаны соблюдать режим самоизоляции, могут спокойно покидать медицинское учреждение, разместила районная жительница 1975 года рождения.
В РФ за сутки выявили 8536 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в РФ выявили 8536 носителей коронавируса. Об этом сообщает 3 июня московский оперштаб.
Новые случаи выявили в 84 регионах РФ. За сутки умерли 178 человек, выздоровели почти 9 тысяч.
Травников: Новосибирская область полностью готова к проведению ЕГЭ
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время посещения школы №3 рабочего посёлка Линёво подчеркнул, что жизнь продолжается, несмотря на коронавирус, хотя эта ситуация вносит некоторые коррективы. Он подчеркнул, что регион готов к проведению ЕГЭ.
В Приморье на коронавирус проверят журналистов и губернатора
Телекомпания Приморья может оказаться очагом заражения коронавирусной инфекцией — 13 сотрудников отправлены на двухнедельный карантин из-за выявленного заражения у одного из работников.
В Брянской области зарегистрировали ещё 98 случаев заражения коронавирусом
За истекшие стуки 98 новых положительных тестов на коронавирус подтверждены в Брянской области. Об этом 3 июня рассказали в региональном оперативном штабе.
В Подмосковье за сутки подтвердили 736 случаев заражения SARS-CoV-2
В Московской области за сутки подтвердили 736 случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом сообщает оперштаб Москвы.
Всего в России за прошедшие сутки подтвердили 8 536 новых случаев заражения SARS-CoV-2 в 84 регионах. Полностью выздоровели и были выписаны после получения отрицательных результатов исследования 8972 человека, в том числе 502 жителя Московской области.
68-летний депутат ЗС Ростовской области перенёс коронавирус бессимптомно
68-летний депутат Законодательного собрания Ростовской области Вячеслав Василенко («Единая Россия») сообщил о своём выздоровлении. Коронавирусную инфекцию председатель комитета по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества перенёс бессимптомно, сообщил народный избранник в Facebook.
В Подмосковье выздоровели и выписались 502 человека, переболевших COVID-19
В Подмосковье за прошедшие сутки еще 502 человека выздоровели и были выписаны после получения отрицательных результатов исследования на SARS-CoV-2. Об этом сообщает Мособлштаб.
Всего за время эпидемии в регионе выздоровели и были выписаны после отрицательных результатов анализов 9311 человек, переболевших COVID-19. За последнюю неделю в Московской области отмечено устойчивое снижение числа подтвержденных случаев заражения.
Мишустин поручил проверить применение указов по борьбе с COVID-19 в Москве
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Министерству юстиции, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, которые были приняты властями Москвы для борьбы с распространением коронавируса. Об этом 3 июня сообщается на сайте правительства.
В Воронежской области за сутки выявили 127 случаев заражения SARS-CoV-2
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Воронежской области за прошедшие сутки составило 127, что является самым большим показателем в регионе за все время эпидемии. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба регионального правительства.
В Тамбовской области за сутки подтвердили 65 случаев заражения SARS-CoV-2
65 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тамбовской области, об этом сообщили 3 июня в региональном оперативном штабе.
Парад Победы в Екатеринбурге могут отложить
В Екатеринбурге могут перенести проведение парада Победы из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил мэр Александр Высокинский.
Парад планируют провести 24 июня 2020 года, однако всё может измениться, считает градоначальник.
«Если у нас продолжится сложная ситуация с коронавирусом, мы будем вынуждены отказаться от массовых мероприятий», — сказал глава города.
Если парад отменят, то в Екатеринбурге посвятят 75-летие Победы Дню города.
В Красноярске приняли роды у матерей с COVID-19
В роддоме №1 в Красноярске приняли роды у трёх матерей с диагнозом COVID-19.
В Калмыкии за сутки выявлено 19 носителей коронавируса
19 положительных тестов на коронавирус подтверждено в Республике Калмыкия за минувшие сутки, об этом сообщил 3 июня региональный оперативный штаб.
Коронавирусом заразился судья Волгоградского областного суда и помощники
Положительный тест на коронавирус подтвердился у трёх сотрудников Волгоградского областного суда. Среди них судья и два помощника.
Население Карачаево-Черкесии передало поликлинике 11 автомобилей
Минздраву Карачаево-Черкесии оказана помощь транспортными средствами. Поликлинике города Черкесска передано 11 автомашин. Их предоставили члены оперативного штаба по борьбе с коронавирусом и неравнодушные жители и организации республики.
Число зараженных на стройке ГЭС в Карелии достигло 41 человека
В Кемском районе Карелии, где на стройке Белопорожской ГЭС произошла вспышка коронавирусной инфекции, этот диагноз подтвердился у 41 рабочего. Об этом 3 июня сообщил на своей странице в соцсети глава республики Артур Парфенчиков.
В Анапе до 1 июля откроются 54 здравницы
54 здравницы откроются в Анапе до 1 июля, сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.
В Татарии детям врачей, борющимся с COVID-19, выделили путевки в лагерь
Путевки в лагерь для летнего отдыха детям медработников Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы, которые сражаются за жизни пациентов с COVID-19, выделили в правительстве Республики Татария. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по делам молодежи республики.
За неделю в Ульяновской области коронавирус выявлен у 87 медработников
В Ульяновской области эпидемиологическая ситуация «остаётся сложной». Растёт не только число новых носителей коронавируса, но и число заболевших COVID-19 медицинских работников.
Для белгородских больниц закупят новые модули СКТ
Новые модули спирально-компьютерной томографии (СКТ) появятся в четырёх больницах Белгородской области. Их закупает компания «Металлоинвест», сообщает региональный оперативный штаб.
В Удмуртии выявили 52 новых носителя коронавируса
В Удмуртии по состоянию на 3 июня выявили 53 новых случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых в регионе заражений достигло 822 случаев.
В Бурятии назвали дату открытия кафе и ресторанов
Предприятия общественного питания в Бурятии смогут возобновить работу с 10 июня. Об этом говорится в поправках к Указу главы республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Однако для открытия кафе и рестораны должны отвечать нескольким условиям.
В Пятигорске снимут КПП на въездах в город
Ограничения на выезд и въезд в Пятигорск снимаются с 3 июня 2020 года. Контрольно-пропускные пункты, установленные на границах города для недопущения распространения коронавируса, будут упразднены, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Реаниматолог из Мордовии: «Период пандемии мы будем вспоминать очень долго»
Весь период пандемии запомнится очень надолго, заявил врач-анестезиолог-реаниматолог Рузаевской центральной больницы Мордовии Рамиль Янгличев. Об этом написали журналисты издания «Столица С».
Больницу в Коммунарке покинули после выписки 85% пациентов
Более 3 тыс. пациентов выписаны из больницы в посёлке Коммунарка в Москве за три месяца работы медучреждения. Об этом сообщил 3 июня главный врач больницы Денис Проценко на своей странице в Facebook.
В Саратовской области выявили 94 новых носителя коронавируса
В Саратовской области 3 июня подтвердились 94 новых положительных тестов на коронавирус. Всего с начала наблюдения в регионе числятся носителями вируса 3363 человека, выздоровели 1361 житель, за последние сутки — 73 пациента. С начала пандемии скончались 34 человека.
В Москве выздоровели за сутки 3385 пациентов с коронавирусом
За минувшие сутки в Москве выздоровели от коронавирусной инфекции ещё 3385 пациентов. Об этом сообщила 3 июня вице-мэр Анастасия Ракова.
В Калужской области смягчают режим ограничений
Калужская область переходит к новому этапу снятия ограничений. 3 июня в регионе открылись 1,9 тыс. непродовольственных магазинов площадью до 400 квадратных метров и отдельным входом. Возобновили работу парикмахерские и салоны красоты. Разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе с соблюдением санитарной дистанции.
В Пензенской области с коронавирусом умерли ещё два человека
В Пензенской области зарегистрированы еще две смерти пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Таким образом, на 3 июня общее число умерших с подтвержденной коронавирусной инфекцией в регионе достигло 22 случаев.
В Воронежской области выявлено 127 новых носителей SARS-CoV-2
127 новых положительных тестов на коронавирус подтверждено в Воронежской области за последние сутки, об этом сообщили в оперативном штабе 3 июня. Это рекордное число носителей коронавируса, выявленное за сутки.
В Челябинской области умерли ещё две женщины с COVID-19
В Челябинской области за сутки скончались ещё два пациента с COVID-19. Об этом сообщает минздрав региона.
У 72-летней женщины была ковидная пневмония. А 65-летняя гражданка умерла из-за злокачественных новообразований.
Под наблюдением медиков в РФ из-за SARS-CoV-2 остаются 303 тыс. человек
Примерно 303 тысячи человек в настоящее время на территории РФ находится под наблюдением медиков по причине подозрения на коронавирусную инфекцию. Об это 3 июня сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
В Оренбуржье жители Соль-Илецка требуют отставки главы города
В Оренбургской области жители Соль-Илецкого городского округа требуют отставки главы муниципалитет Алексея Кузьмина. Петиция с требованием опубликована на платформе change.org. За неделю ее подписали более 760 человек.
Автор петиции полагает, что некомпетентность чиновника в вопросах организации работы местной администрации и других служб города привела к вынужденному закрытию муниципалитета на карантин по коронавирусу и его продлению на две недели. Сама организация карантина проведена необдуманно, что привело к тяжёлому положению фермеров, предпринимателей и семей простых граждан.
«В соответствии с указом губернатора, муниципальные власти должны взять под свой контроль работу управляющих компаний по уборке и дезинфекции подъездов многоквартирных жилых домов. Муниципальные власти закрывают город, отрезают от основных объектов инфраструктуры целые микрорайоны, требуют от жителей соблюдения всех мер, составляют протоколы, накладывают огромные штрафы, но дезинфекции никакой не проводится», — говорится в заявлении.
На Колыме город закрыли на карантин из-за коронавируса
В Сусумане Магаданской области Роспотребнадзор ввёл карантин с 4 по 18 июня.
Горный Алтай показал в мае самый низкий в Сибири прирост случаев COVID-19
Республика Алтай продемонстрировал в мае самый низкий уровень прироста новых случаев заражения SARS-CoV-2 в Сибири. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
В Якутии за сутки выявили 98 случаев заражения SARS-CoV-2
Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом на территории Якутии за прошедшие сутки выросло на 98 и стало составлять 2214. Об этом 3 июня сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
На Ставрополье выявлено уже более 2,7 тыс. случаев заражения коронавирусом
Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа на Ставрополье на утро 3 июня достигло 2733. За минувшие сутки в регионе инфекция выявлена у 80 человек, сообщил на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.
В Омской области существенно вырос уровень безработицы
По состоянию на начало июня 2020 года в Омской области официально зарегистрировано порядка 29 тыс. безработных. Об этом сообщили в региональном министерстве труда и социального развития.
По словам зампреда правительства Омской области, министра труда и социального развития Владимира Куприянова, в целом уровень зарегистрированной безработицы по сравнению с аналогичным периодом 2019 года вырос в 2,4 раза.
В Челябинской области подтвердили 114 новых случаев COVID-19
В Челябинской области подтверждено за сутки ещё 114 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает минздрав региона.
В Северной Осетии вылечился от COVID-19 министр здравоохранения
Министр здравоохранения РСО-Алания Тамерлан Гогичаев выздоровел после болезни и приступил к работе. Об этом он сам рассказал на кадрах видео, опубликованном на официальной странице минздрава в Instagram.
Руководитель ДИТ Москвы: в январе город начали готовить к эпидемии
Сотрудники департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы в январе 2020 года начали прорабатывать технические решения на случай эпидемии коронавирусной инфекции, а первый официальный случай заражения коронавирусом в столице зафиксировали в марте. Об этом сообщил 3 июня журналистам руководитель ДИТ Эдуард Лысенко.
На Камчатку поступили новые реанимобили
На Камчатку по линии Минпромторга РФ поступили новые реанимобили.
«Разве так бывает?»: вышедший из комы житель Москвы удивился переменам
Проведший несколько месяцев в коме житель Москвы удивился введенным из-за распространения коронавируса ограничениям. Об этом рассказала жена больного и нейрохирург ЦКБ управделами президента Андрей Реутов.
Более 800 человек находится в двух пансионатах под Петербургом из-за COVID
В общей сложности более 800 человек находится в двух пансионатах в Курортном районе Петербурга, перепрофилированных в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Работа обсерватора в пансионате «Балтиец» и стационара в пансионате «Заря» проверил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
В Приморье выявлено 2155 носителей коронавируса
В Приморье за минувшие сутки выявлено 52 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Прокуратура заинтересовалась массовым заражением в пансионате Новокузнецка
Прокуратура Кемеровской области начала проверку по факту заражения коронавирусом в новокузнецком пансионате для пожилых людей.
В Горном Алтае резко выросло число новых случаев COVID-19
Количество новых случаев заражения коронавирусом в Республике Алтай начало резко расти. Как сообщили ИА REGNUMв пресс-службе министерства здравоохранения региона, 2 июня выявлено сразу 16 носителей. Напомним, ранее число новых случаев заражения за сутки редко превышало 5−6, а чаще ограничивалось 1−2.
В Еврейской АО скончался четвёртый пациент с коронавирусом
В Еврейской АО скончался четвёртый пациент с коронавирусом.
В Иркутской области выявили 138 новых случаев заражения SARS-CoV-2
По данным на утро 3 июня в Иркутской области за прошедшие сутки было выявлено 138 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а общее число случаев заражения достигло 2447. Об этом сообщает оперативный штаб Приангарья по коронавирусу.
В МЧС сообщили о дезинфекции социальных объектов в России
Свыше 2,7 тысячи лечебных и 1,6 тысячи образовательных учреждений дезинфицировали специалисты МЧС России для сведения к минимуму возможности распространения нового коронавируса. Об этом 3 июня рассказали в пресс-службе ведомства.
На льготный кредит претендует более 9,5 тысяч предпринимателей в Бурятии
Более 9,5 тыс предпринимателей из пострадавших от коронавируса отраслей в Бурятии, а также социально ориентированные НКО могут получить льготный кредит под 2%. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, программа создана в рамках поддержки занятости.
В Приамурье из-за коронавируса закрыли детский сад
В Свободном Амурской области у сотрудницы детсада выявлен коронавирус. Учреждение закрыто на карантин.