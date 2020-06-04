Вашингтон, , 11:55 — REGNUM Двое сотрудников полиции США, которые подозреваются в атаке на журналистов австралийского телеканала 7 News, освещавших протесты вблизи Белого дома в Вашингтоне, на время расследования данного инцидента отстранены от оперативной работы. Об этом 4 июня сообщает американская парковая полиция на своей странице в соцсети Twitter.

«Двое полицейских парковой полиции США были переведены на выполнение административных задач в период проведения расследования инцидента с австралийскими журналистами», — говорится в сообщении.

Также указывается, что данное решение было принято в соответствии с установившимися практикой и процедурами американской парковой полиции.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники телеканала 7 News — корреспондент Амелия Брейс и оператор Тим Майерс — подверглись атаке сотрудников парковой полиции в ходе создания журналистами репортажа о протестах вблизи Белого дома в Вашингтоне.