Екатеринбург, , 11:31 — REGNUM Федеральный и свердловский оперативные штабы дали разную информацию о количестве новых случаев выявления коронавируса в Свердловской области по состоянию на 4 июня 2020 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Национальный штаб сообщил две цифры: в Telegram было заявлено о 347 новых случаях, на сайте — о 357. А свердловский оперштаб вместе со свердловским минздравом сообщили лишь о 298 случаях заражения.

3 июня 2020 года в Свердловской области сообщалось о 6381 случаях заражения с начала пандемии. Сколько случаев добавилось за 4 июня, ещё предстоит выяснить.

Пока в оперштабе Свердловской области не увидели ничего удивительного в случившемся. На вопрос, почему в федеральной статистике указано 347 новых случаев (Telegram) и о 357 случаев (федеральный сайт), а в региональной версии — 298, в свердловском оперштабе ответили предельно лаконично.

«Нет расхождений», — сообщили в структуре.