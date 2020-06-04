Сент-Пол, США, , 09:32 — REGNUM Сбор доказательств по делу о гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских затянется на месяцы. Об этом заявил генеральный прокурор штата Миннесота Кит Эллисон на пресс-конференции, которую транслировали центральные телеканалы США.

Генпрокурор заверил, что власти штата намерены собрать убедительные доказательства вины бывший полицейских — участников задержания 46-летнего Флойда. Однако тщательная работа займёт месяцы, и говорить о сроках начала судебного процесса пока невозможно.

«На это нужно продолжительное время. Я не могу назвать крайний срок», — сказал Эллисон и добавил, что для стороны обвинения дело не является простым.

Он подтвердил, что экс-полицейскому Дереку Шовину, который при задержании надавил Флойду на шею, предъявили обвинения в убийстве второй степени — более тяжком преступлении. Речь идёт о непредумышленном убийстве, которое произошло при попытке совершения другого преступления. В данном случае это нападение на мужчину. Шовину грозит до 40 лет тюрьмы, ранее его обвиняли в убийстве третьей степени — просто непредумышленном убийстве.

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