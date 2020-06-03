Саратов, , 15:17 — REGNUM По информации первого замминистра здравоохранения Саратовской области Станислава Шувалова в регионе снято медицинское наблюдение на сегодняшний день, 3 июня, с 10 035 человек, еще 7866 жителей находятся под контролем врачей.

В ходе ежедневного брифинга в областном минздраве стало известно, что из 807 пациентов, находящихся на стационарном лечении, у 710 — поставлен диагноз пневмония, обусловленной коронавирусом. Из них 99 человек поддерживают кислородом, 66 пациентов — на искусственной вентиляции легких. Скончался еще один саратовец, всего умерших от последствий заражения коронавирусом насчитывается 35 человек.

Уровень заболеваемости коронавирусом в регионе достиг 139,3 на 100 тыс. человек. Для сравнения, по России этот показатель равен 288,7 на 100 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области сегодня, 3 июня, исследования на коронавирус методом ПЦР-диагностики провели более чем у 20 журналистов.

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