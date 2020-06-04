Горно-Алтайск, , 06:00 — REGNUM В Республике Алтай фиксируют резкий рост пассажирооборота Горно-Алтайского аэропорта с начала лета. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, за три июньских дня количество прибывающих в республику выросло втрое, что в разы увеличивает вероятность завоза коронавируса.

Специалисты объясняют это тем, что с наступлением лета авиакомпании возобновили полёты в Горный Алтай. При этом российские граждане, лишённые возможности отдохнуть за рубежом, ищут возможности внутри страны.

«Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай направило в авиакомпании, работающие в регионе, предложение оповещать всех прилетающих в регион граждан о том, что все туристические объекты региона закрыты», — отметили в управлении.

Всем прибывающим в Горно-Алтайск специалисты вручают постановления об изоляции на 14 дней. В последние дни к этой работе присоединились и сотрудники правительства.

Напомним, ранее региональные власти продлили запрет на бронирование и приём туристов на турбазах до 22 июня. Как сообщало ИА REGNUM, размещать гостей не могут туристические базы, дома отдыха и другие коллективные средства размещения.

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