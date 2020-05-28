Горно-Алтайск, , 12:29 — REGNUM В Республике Алтай продлили запрет на бронирование и приём туристов на турбазах до 22 июня. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, соответствующее распоряжение подписал глава региона Олег Хорохордин.

Размещать гостей не могут туристические базы, дома отдыха и другие коллективные средства размещения.

Кроме того, по-прежнему до особого распоряжения закрыты рестораны, кафе, ночные клубы, кинотеатры, детские развлекательные организации.

«Если будет позволять эпидситуация, то мы приступим к постепенному открытию турбаз и общепита с учётом всех методических рекомендаций Роспотребнадзора раньше указанного срока. Здоровье жителей — главный приоритет», — подчеркнул глава.

Напомним, ранее туристические компании выражали готовность возобновить приём туристов с начала июня. Как сообщало ИА REGNUM, некоторые турбазы уже начали принимать заявки от желающих. Однако власти региона отмечали, что не будут торопиться с открытием туристического сезона.

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