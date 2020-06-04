Хабаровск, , 05:31 — REGNUM В Хабаровске начались тренировки подразделений, которые примут участие в военном параде 24 июня в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) Минобороны РФ.

По данным ведомства, в первой тренировке на арене «Ерофей» участвовало около 20 подразделений округа в составе более 3000 человек, в том числе подразделение военнослужащих-женщин в составе 100 человек.

Впервые участвовать в параде будут подразделения мотострелкового соединения из Приморского края, подразделения из Еврейской автономной области, а также парадный расчёт Хабаровского инженерного соединения. В сводном парадном строю пройдут более 700 человек от Росгвардии и МЧС.

Также в параде в Хабаровске впервые примут участие моряки-подводники Тихоокеанского флота (ТОФ), которые в составе более 100 человек уже прилетели с Камчатки и, после прохождения карантина, присоединятся к тренировкам.

В парадной колоне боевой техники, которую возглавит танк Т-34, пройдут более 120 современных боевых машин и образцов старой техники. Воздушную часть парада представят порядка 30 самолётов и вертолётов ВВО.

При организации тренировок и самого парада учтены все противоэпидемические рекомендации Роспотребнадзора. Специальные подразделения проводят дезинфекцию техники, участников тренировок проверяют на коронавирус. Репетиции парада проводятся и будут проводиться только в средствах индивидуальной защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральная репетиция парада Победы пройдёт в Хабаровске 20 июня.

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