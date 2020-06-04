Мехико, , 04:11 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, скончались 1092 человека, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.

Отмечается, что это рекордное число умерших от осложнений COVID-19 за одни сутки. Также за 3 июня в республике выявили 3 912 инфицированных SARS-CoV-2.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Мексике превысило 100 тыс. и достигло 101 238. С начала пандемии от болезней, вызванных инфекцией, скончались 11 729 человек.

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