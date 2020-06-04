Ла-Пас, , 02:24 — REGNUM Внутренние авиаперелеты, которые были приостановлены в Боливии из-за распространения коронавируса, частично возобновлены, 3 июня сообщает издание El Deber со ссылкой на боливийского министра по вопросам общественных работ, услуг и жилья Ивана Ариасу.

Отмечается, что на самолетах и в аэропортах решено ввести усиленные меры санитарной безопасности. Так, пассажирам будут измерять температуру и проводить процедуру дезинфекции перед допуском на рейс.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня боливийский город Тринидад закрыли на карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции.

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