Вашингтон, , 22:28 — REGNUM Президент США наделён полномочиями, позволяющими ему задействовать войска для защиты от массовых беспорядков, но на сегодняшний день такой необходимости нет, заявила 3 июня на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

«Президент обладает полномочиями задействовать военных для защиты граждан и поддержки полицейских… Это, безусловно, один из инструментов, который мы в случае необходимости задействуем», — сказала она.

При этом Макинани добавила, что в данный момент этого не требуется, так как ситуацию держат под контролем полицейские и Нацгвардия.

Напомним, десятки городов в США охвачены погромами и акциями протеста, начавшимися после убийства полицейскими чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня телеканал CNN заявил, что полиция задержала уже почти 10 тыс. человек, участвовавших в протестах и погромах.

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