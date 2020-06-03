Токио, , 19:40 — REGNUM В Токио подсветка на мосту Rainbow Bridge (мост Радуги) снова загорелась красным. Таким образом власти города сигнализируют о том, что ситуация с COVID-19 вновь становится серьезнее и жителям нужно быть осторожнее.

Напомним, что за минувшие сутки в Японии зафиксировали 51 случай COVID-19. Таких цифр не было уже давно, и считалось, что с эпидемией коронавируса в стране удалось в целом справиться.

Японские СМИ отмечают, что за последние недели жители страны сильно расслабились, думая о том, что опасность миновала.