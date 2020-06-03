Белгород, , 18:03 — REGNUM 57 человек заразились коронавирусом в терапевтическом отделении Старооскольской окружной больницы Белгородской области. 24 из них — это медицинские сотрудники, сообщили 3 июня на брифинге в региональном оперативном штабе.

По словам руководителя управления Роспотребнадзора области Елены Оглезневой, в момент заноса коронавируса в отделении больницы находилось 77 человек. Заразились 57 граждан: 24 медицинских работника и 33 пациента. У большинства заболевание протекает в лёгкой форме и бессимптомно. Пневмония диагностирована у восьми медиков и 19 пациентов.

Всего в Старооскольском городском округе выявлено 410 носителей коронавируса, уже 145 человек выздоровели.