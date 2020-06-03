Москва, , 16:02 — REGNUM Московский городской суд отклонил иск муниципального депутата Дениса Шендеровича, журналиста Алексея Обухова и юриста организации «Правозащита Открытки», требовавших признать незаконным введение статьи 3.18.1 КоАП Москвы, предусматривающей штрафы за нарушение самоизоляции, сообщили 3 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«Московский городской суд отказал в удовлетворении административных исковых требований Шендеровича, Обухова к Московской городской думе и мэру Москвы о признании недействующими частей 2 — 4 статьи 3.18.1 КоАП города Москвы», — сказал собеседник агентства.

В то же время суд выделил в отдельное производство требование истцов о признании недействующей части 1.1 статьи 16.6 КоАП города Москвы, позволяющей штрафовать нарушителей самоизоляции при помощи средств видеонаблюдения.

«Беседа по этому иску назначена на 18 июня в 13:30», — сообщил сотрудник пресс-службы.