Ставрополь, , 15:28 — REGNUM Двое бывших инспекторов ГИБДД полиции Буденновского района Ставропольского края признаны виновными во взяточничестве. Решением суда на двоих они получили 14 лет колонии, сообщили ИА REGNUM 3 июня в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Установлено, что 29 июля 2019 года осужденные выявили признаки опьянения у водителя автомобиля, который был остановлен ими для проверки документов. В ходе медицинского освидетельствования выяснилось, что гражданин ранее употребил наркотические вещества. Инспекторы пообещали водителю не привлекать его к административной ответственности, если он передаст им 25 тыс. рублей.

На следующий день полицейские получили требуемую сумму взятки, что было зафиксировано сотрудниками краевого управления ФСБ России. Приговором суда каждому из фигурантов дела назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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