Минеральные Воды, Ставропольский край, , 13:06 — REGNUM Бывшего судью Минераловодского городского суда Ставропольского края Николая Кайшева заподозрили в получении взятки. Уголовное дело в отношении него возбудил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщили ИА REGNUM 8 апреля в пресс-службе СК РФ по Ставрополью.

Ранее на рассмотрении подозреваемого находился гражданский иск к страховой компании о взыскании законной неустойки. По данным следствия, судья пообещал представителю истца вынести решение в его пользу о взыскании с компании 100 тыс. рублей, но потребовал за это 50 тыс. рублей. В случае отказа Кайшев пригрозил снизить размер взысканной неустойки до 20 тыс. рублей.

Истец дал судье согласие, но при этом заявил в правоохранительные органы о вымогательстве у него денег. Впоследствии Кайшев вынес обещанное им решение и в своем кабинете получил от представителя истца первую часть взятки. В этот момент судью задержали оперативники краевого управления ФСБ России.