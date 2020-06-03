Белгород, , 15:03 — REGNUM Военный парад в честь 75-летия Великой Победы не состоится в Белгороде 24 июня. Об этом на брифинге 3 июня сообщила главный санитарный врач региона Елена Оглезнева.

Причиной отмены парада Победы стала неблагополучная эпидемическая ситуация. Елена Оглезнева предположила, что решение ещё может быть пересмотрено, но списки городов уже сформированы.

«Главный критерий — соответствие эпидемиологической ситуации. Пока не могу сказать, честно говоря, изменится ли ситуация. Пока в списке 24 города, и город Белгород точно туда не попадает», — сказала глава регионального Роспотребнадзора.

На 3 июня в регионе выявили 2548 носителей коронавируса, госпитализированы 475 человек, 17 пациентов находятся на ИВЛ.