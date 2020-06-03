Саратов, , 13:26 — REGNUM В Саратовской области сегодня, 3 июня, исследования на коронавирус методом ПЦР-диагностики провели более чем у 20 журналистов. С остальными согласовывается время и место забора биоматериала для исследования. Тестирование добровольное, сообщает оперативный штаб при областном правительстве.

Первые результаты станут известны к вечеру сегодняшнего дня и их доведут лично до каждого представителя средств массовой информации.

С предложением провести тестирование журналистам выступила заместитель председателя правительства Ирина Седова. Ею было отмечено, что журналисты в силу специфики своей работы вынуждены продолжать деятельность в условиях режима повышенной готовности. Министр здравоохранения области Олег Костин взял данное мероприятие под личный контроль.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области 3 июня подтвердились 94 новых положительных теста на коронавирус. Всего числятся носителями вируса 3363 человека.

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