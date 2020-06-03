Стокгольм, , 14:48 — REGNUM Манифест норвежского террориста Андерса Беринга Брейвика уже несколько месяцев поступает в продажу в нескольких крупнейших онлайн-магазинах Швеции вместе с антисемитскими книгами того же издателя. Об этом 3 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

«Это все очень, очень серьезно. Я надеюсь, что его изымут из продажи как можно скорее», — прокомментировала Лисбет Кристин Ройнеланд, председатель Национальной группы поддержки 22 июля, чья дочь погибла в результате террористической атаки почти девять лет назад.

За несколько сотен долларов манифест Брейвика, в котором содержатся инструкции о том, как совершать террористические акты, был приобретен на таких книжных сайтах, как Adlibris, Bokus, а также сети книжных магазинов академической книги Akademibokhandeln.

Напомним, что Андерс Беринг Брейвик осужден за совершение террористических актов в Норвегии. 22 июля он организовал два крупных теракта, в результате которых погибли 77 человек. Многие из жертв террориста были детьми, убитыми в детском лагере на острове Утёйа.