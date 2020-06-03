Дамаск, , 14:24 — REGNUM Свыше 20 беженцев вернулись в Сирию за минувшие сутки с территории Ливана. Об этом 3 июня говорится в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев, обнародованного на сайте Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» возвратились 23 беженца», — сообщается в бюллетене.

Также в нем уточняется, что в данное число входят 7 женщин и 12 детей.

Кроме этого, указывается, что за этот же период с территории Иордании через пункт «Насиб» беженцы в Сирию не возвращались.

При этом отмечается, что общее число вернувшихся в Сирию из Ливана беженцев с 18 июля 2018 года на сегодняшний день составляет 185 288, включая 55 725 женщин и 94 218 детей.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российские представители в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за прошедшие 24 часа зафиксировали пять нарушений перемирия на территории страны.