Масеру, , 14:07 — REGNUM Арест супруги бывшего главы правительства Лесото Томаса Табане, обвиняемой в убийстве бывшей супруги своего мужа, произвела полиция страны. Об этом 3 июня сообщает агентство Reuters, со ссылкой на правоохранителей.

По информации источника, бывшую супруга премьер-министра Липолело Табане застрелили рядом со ее домом в 2017 году во время «напряженного» бракоразводного процесса.

Позднее, в январе текущего года, полиция страны вызвала на допрос по этому делу нынешнюю супругу главы правительства страны — Мэсайю Табане, которая вначале пропала, а затем сдалась органам правопорядка. После этого женщине предъявили обвинение в убийстве и отпустили под залог.

При этом в конце мая апелляционный суд стран вынес решение об отзыве залога для обвиняемой в убийстве и постановил повторно взять ее под арест, который был произведен в среду.

Отметим, в феврале нынешнего года 80-летний глава правительства страны Томас Табане заявил, что он покинет свой пост в конце июля. Полиция страны подозревает его в причастности к убийству бывшей супруги.