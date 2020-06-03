Вильнюс, , 13:29 — REGNUM За время эпидемии новой коронавирусной инфекции граждане Литвы ни разу не жаловались в министерство здравоохранение страны на то, что они заразились в медучреждениях, в связи с чем теперь требуют у государства компенсаций.

Об этом сегодня, 3 мая, в интервью национальному радиовещателю LRT рассказали представители ведомства.

Все полученные жалобы связаны с другими проблемными темами и касаются различных инцидентов в прошлом, 2019 году. В ведомстве не исключают, что могут получить жалобы, связанные с коронавирусом, во второй половине текущего года.