Санкт-Петербург, , 13:33 — REGNUM К началу нового учебного года в Санкт-Петербурге введут в эксплуатацию семь новых школ, всего на 5534 мест, в четырех районах города. В Ленинградской области 1 сентября откроют шесть новых школ, а до конца года — еще три.

Как сообщили 3 июня в Смольном, к пять общеобразовательных школ (на 2784 мест) введут в Невском, Красносельском и Пушкинском районах в рамках Адресной инвестиционной программы, еще две школы (на 2750 мест) — в Приморском районе, за счет внебюджетных средств.

Активно идет реконструкция зданий гимназии № 406 на Леонтьевской ул., д.10, литера А и Церковной ул., д.16, литера А. Их готовность губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проверил лично.

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В Ленинградской области 1 сентября 2020 года откроются шесть школ, а до конца года будут введены в эксплуатацию еще три образовательных учреждения, сообщили 3 июня в пресс-службе губернатора и правительства региона.

По словам губернатора Александра Дрозденко в процессе строительства в настоящий момент находится 20 школ.

«Мы разработали такой револьверный принцип: то есть мы вводим в эксплуатацию школу и сразу закладываем новую. Делаем расчеты именно под детей, которые рождаются, или приезжают в Ленинградскую область», — пояснил Дрозденко.

Поставлена задача полностью избавиться от второй смены, которая работает сейчас для 2% школьников. Продолжат работу малокомплектные школы в дальних уголках Ленобласти, в некоторых из них учатся всего по пять детей.