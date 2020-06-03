Москва, , 13:11 — REGNUM Большинство жителей России (69%) смотрят сериалы. 24% — каждый день, 15% — два-три раза в неделю, 10% — раз в неделю, приводит данные Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

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Чаще всего граждане смотрят сериалы по телевидению (42%), среди людей старше 66 лет — 68%, реже — по интернету (25%) среди молодых людей 18−30 лет — 57%.

Больше сериалами увлекаются женщины, чем мужчины — 76% против 59%. В основном граждане предпочитают смотреть отечественные сериалы (49%), зарубежные привлекают 15% респондентов.

Опрос проведен 16−17 мая 2020 года. Опрошены 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, более 50% жителей России предпочитают проводить свободное время у телевизора.

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