Вашингтон, , 13:01 — REGNUM Большинство граждан США считает, что действующий президент страны Дональд Трамп является расистом. Это следует из опубликованных 3 июня результатов опросов Yahoo News / YouGov.

Согласно полученным данным, 52% из принявших участие в опросе на вопрос: «Считаете ли вы президента Трампа расистом?» ответили «Да», отрицательный ответ дали 37% и ещё 11% воздержались от ответа.

Также на вопрос об одобрении ими действий нынешней власти США в расовом вопросе 53% опрошенных высказались отрицательно, причем 41% — «решительно против» и ещё 12% — «частично против».

Также отмечается, что данный опрос проводился на фоне протестов против жесткого обращения полиции, которые начались из-за гибели в Миннеаполисе местного жителя Джорджа Флойда.

Кроме этого, уточняется, что опрос Yahoo News был проведен YouGov с использованием репрезентативной национальной выборки с участием 1060 совершеннолетних жителей США, которые были опрошены в режиме онлайн в период с 29 по 30 мая 2020 года.

Напомним, беспорядки в Миннеаполисе, которые позднее перекинулись на многие города США, начались после того, как ранее в социальных сетях появилось видео, где запечатлено задержание полицией 25 мая местного жителя Джорджа Флойда. На этих кадрах видно, что, когда последний лежит на земле с закованными наручниками руками, один из полицейских держит ему шею коленом, несмотря на то, что Флойд несколько раз говорит, что ему нечем дышать. Чуть позже Флойд, который был задержан в состоянии опьянения в автомобиле и оказал сопротивление, замолкает. Позднее житель города умер в реанимации, и после начала беспорядков четверо полицейских были уволены, а один из них обвинен в убийстве по неосторожности.