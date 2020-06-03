Ростов-на-Дону, , 11:57 — REGNUM В Ростовской области продлён режим самоизоляции для безработных граждан и пожилых людей. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба 2 июня сообщил донской губернатор Василий Голубев.

«В области сохранён режим самоизоляции для неработающего населения и пожилых граждан в возрасте 65 лет и старше», — сказал глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что для возвращения к привычным условиям жизни населению Ростовской области необходимо мобилизоваться и перейти в так называемый «режим самосохранения».

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовский губернатор поручил ввести «режим самосохранения»