Москва, , 11:14 — REGNUM За минувшие сутки в России вылечились 8972 пациента с коронавирусом, сообщили 3 июня в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Общее число выздоровевших пациентов достигло 195 957. Днем ранее, 2 июня, в России вылечились более 11 тыс. пациентов. В Москве вылечились 91,6 тыс. человек, в Подмосковье — 9,3 тыс., в Санкт-Петербурге — 6,3 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 июня в России выявили 432 277 случаев заражения коронавирусом, в том числе 8536 за минувшие сутки. Скончались 5215 человек, в том числе 178 — за минувшие сутки.

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