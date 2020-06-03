Ташкент, , 11:04 — REGNUM Около 80% пациентов с коронавирусом в Узбекистане переносят болезнь в легкой форме. Об этом заявил главный государственный санитарный врач республики Нурмат Отабеков на брифинге.

По его словам, 15% пациентов переносят заболевание в умеренно тяжелой форме и лишь 2−3% — в тяжелой форме. Отабеков добавил, что ранее выявление инфицированных позволяет эффективнее применять лечение больных.

Отметим, по состоянию на 3 июня в Узбекистане выявили 3769 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2919 человек, или 77% от общего числа заразившихся, скончались 15 пациентов.

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