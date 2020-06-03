Казань, , 11:10 — REGNUM В Татарии 3 июня подтвердились 54 новых случая заражения SARS-CoV-2. Всего с момента начала наблюдения носителями коронавируса числится 3351 человек, выздоровел 2991 пациент, за сутки — 177 человек. Скончались с начала пандемии 10 пациентов, информирует республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Из числа новых зараженных коронавирусом в стационары госпитализированы 30 пациентов, 24 — получают помощь на дому. Все новые случаи заражения контактные.

Больше всего выявили носителей коронавируса среди жителей Казани — 35 человек. По возрасту пациентов: до 18 лет — двое, от 18 до 30 —трое, от 30 до 50 — 23 человека, от 50 до 60 — пять жителей, от 60 до 70 — 10 человек, от 70 до 80 лет — 11.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии из-за боязни заразиться коронавирусной инфекцией увеличилось количество отказов от госпитализации среди жителей, страдающих или перенесших сердечно-сосудистые заболевания.

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