Казань, , 15:48 — REGNUM В Татарии из-за боязни заразиться коронавирусной инфекцией увеличилось количество отказов от госпитализации среди жителей, страдающих или перенесших сердечно-сосудистые заболевания. Об этом рассказала главный специалист-кардиолог министерства здравоохранения РТ Зульфия Ким.

В домашних условиях самостоятельно справиться с инфарктом или инсультом невозможно. Даже при появлении первых признаков сердечной недостаточности пациенты отказываются от госпитализации, боясь тесного контакта с другими больными.

В республике для людей с нарушением мозгового кровотока сохранили количество коек, которое было и до пандемии. Граждане должны быть госпитализированы, а не заниматься самолечением, самостоятельно с этими заболеваниями не справиться. Даже пациенты в предынфарктном и предынсультном состоянии отказываются лечь в стационар.

Уже сейчас в Татарии с инсультом зарегистрировано 17 тыс. пациентов, с летальностью до 20%, что значительно выше, чем от коронавируса. Медицинский персонал не допустит случайного заражения пациентов, заверила Ким.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии 2 июня подтвердились 53 новых случая заражения SARS-CoV-2. Всего с момента начала наблюдения носителями коронавируса в республике числятся 3297 человек.

Читайте также: В Татарии получили 53 новых положительных теста на коронавирус