Санкт-Петербург, , 11:13 — REGNUM За прошедшие сутки в Ленинградской области выявили 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. С учетом новых данных общее количество подтвержденных фактов заражения вирусом SARS-CoV-2 составляет в регионе 2982 случая. Об этом 3 июня сообщает федеральный оперативный штаб.

За сутки в Ленобласти на 77 человек возросло количество выздоровевших пациентов. На сегодня коронавирусную инфекцию в регионе смог победить 1751 человек. Продолжают бороться с инфекцией 1231 человек.

Количество летальных исходов в Ленобласти за сутки не возросло и пока составляет 15 случаев.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Ленинградской области с 1 июня началось ослабление ряда введенных ограничений и запретов. Оно зависит от районов, по степени распространения коронавируса.

За последние сутки в России выявлено 8 536 заразившихся новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Также за сутки зафиксировано 178 летальных случая. Выписано из больниц по выздоровлению от коронавирусной инфекции 8972 человека за сутки.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 432 277 заболевших в 85 регионах. За весь период в России от коронавируса скончалось 5 215 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 195 957 человек.

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