Санкт-Петербург, , 10:55 — REGNUM Следственный комитет начал проверку по факту пожара и гибели пациента в боксе старого здания инфекционной больницы имени Боткина в центре Петербурга. Об этом 3 июня корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

«По факту происшествия начата проверка», — сказали в ведомстве.

По данным ИА REGNUM, по предварительным данным, пожар начался из-за непотушенной сигареты. Погибший пациент — бездомный мужчина, госпитализированный с «желтухой», решил покурить в постели, что привело к трагедии.

Как сообщалось, ранним утром 3 июня в историческом корпусе инфекционной больницы имени Боткина на Миргородской улице возник пожар. В боксе для инфекционных больных, где находился пациент с гепатитом, загорелись постельные принадлежности и окружающая обстановка на площади 5 кв. метров. В результате ЧП умер 32-летний мужчина, он задохнулся угарным газом. Огонь потушили сотрудники больницы, прибывшие пожарные осуществили проливку помещения.

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