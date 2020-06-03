Пенза, , 11:06 — REGNUM В Пензенской области 3 июня лабораторно подтверждены 83 новых случая заражения SARS-CoV-2, сообщает общероссийский оперативный штаб.

В регионе с начала наблюдения зафиксировано 2585 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Выздоровели после заражения — 2048 человек, за сутки — 82 пациента. Скончались с начала пандемии 22 жителя области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области зарегистрированы еще две смерти пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

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