Пенза, , 09:26 — REGNUM В Пензенской области зарегистрированы еще две смерти пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом стало известно от руководителя пресс-службы губернатора региона Дины Черёмушкиной.

Первый скончавшийся пациент — женщина 1950 года рождения. Имела сопутствующие заболевания, такие как артериальная гипертензия, атеросклероз коронарных артерий, хроническая ишемическая болезнь сердца. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция, осложнение — пневмония.

Вторая смерть — мужчина 1968 года рождения. Сопутствующие заболевания — атрофический гастрит. Причина смерти — коронавирусная инфекция, осложнение — пневмония.

Таким образом, на 3 июня общее число умерших от заражения коронавирусной инфекцией в Пензенской области достигло 22 случаев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области 2 июня подтвердились 85 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Всего с начала наблюдения зафиксировано 2502 случая инфицирования коронавирусной инфекцией. Выздоровели после заражения 1966 человек.

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